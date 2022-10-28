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AH股新聞

28/10/2022 18:05

《國企紅籌》中聯重科（１１５７）第三季純利按年跌４９﹒７％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）宣布，今年第
三季純利４﹒５３億元（人民幣．下同），按年跌４９﹒７２％，每股基本收益０﹒０５元，營
業收入９３﹒４９億元，按年跌２１﹒９４％。
　　今年首三季純利２１﹒６９億元，按年跌６２﹒２９％，每股基本收益０﹒２５元，營業收
入３０６﹒５億元，按年跌４３﹒６９％。（ｈｙ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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