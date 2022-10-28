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AH股新聞

28/10/2022 19:01

海普瑞第三季淨利潤１﹒４億元人幣，升１４﹒４１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）公布，第三季淨
利潤１﹒４億元（人民幣．下同），按年升１４﹒４１％，每股盈利０﹒０９６２元。營業收入
１６﹒３７億元，按年升７﹒８３％。
　　今年首三季度淨利潤６﹒５２億元，按年升４１﹒３３％，每股盈利０﹒４４４５元；營業
收入５３﹒９５億元，按年升１６﹒４９％。（ｒｈ）

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