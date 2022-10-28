《經濟通通訊社２８日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，截至
９月３０日止第三季度純利約３﹒２６億元（人民幣．下同），同比升１﹒０７倍，每股盈利
２９﹒０１仙，營業收入約３６﹒７億元，升４３％。
該集團指，首三季純利約９﹒０７億元，升３５﹒６１％，每股盈利８０﹒７６分，營業收
入約１０２億元，升２５﹒５６％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/10/2022 07:53
《國企紅籌》第一拖拉機（０００３８）第三季純利升１倍
《經濟通通訊社２８日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，截至
９月３０日止第三季度純利約３﹒２６億元（人民幣．下同），同比升１﹒０７倍，每股盈利
２９﹒０１仙，營業收入約３６﹒７億元，升４３％。
該集團指，首三季純利約９﹒０７億元，升３５﹒６１％，每股盈利８０﹒７６分，營業收
入約１０２億元，升２５﹒５６％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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