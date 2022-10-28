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AH股新聞

28/10/2022 07:53

《國企紅籌》第一拖拉機（０００３８）第三季純利升１倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，截至
９月３０日止第三季度純利約３﹒２６億元（人民幣．下同），同比升１﹒０７倍，每股盈利
２９﹒０１仙，營業收入約３６﹒７億元，升４３％。
　　該集團指，首三季純利約９﹒０７億元，升３５﹒６１％，每股盈利８０﹒７６分，營業收
入約１０２億元，升２５﹒５６％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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