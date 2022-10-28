《經濟通通訊社２８日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，截至

９月３０日止第三季度純利約３﹒２６億元（人民幣．下同），同比升１﹒０７倍，每股盈利

２９﹒０１仙，營業收入約３６﹒７億元，升４３％。

該集團指，首三季純利約９﹒０７億元，升３５﹒６１％，每股盈利８０﹒７６分，營業收

入約１０２億元，升２５﹒５６％。（ｗｈ）



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