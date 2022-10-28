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AH股新聞

28/10/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒７１億元，買騰訊沽新東方在綫

　　《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指高開４０３點，報１５７２１點。最高升
５１５點報１５８３３點，最低升９３點報１５４１０點。恒指收報１５４２７點，升１１０點
或０﹒７２％。
　　北水全日淨流入５５﹒７１億元，增加１０﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是新
東方在綫（０１７９７）、中國神華（０１０８８）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１２２９﹒３６億元減少６％。其中港股通成交３０７﹒６億元，佔總成交２５％

　
＊騰訊公布人臉辨識專利內容＊
　
　　天眼查Ａｐｐ顯示，１０月２１日，騰訊科技（深圳）有限公司申請的「合成嘴型人臉的識
別方法、模型獲取方法、裝置和設備」專利公布。
　　專利摘要顯示，該方法包括：對樣本圖像進行人臉特徵點檢測得到第一人臉特徵數據；將人
臉數據和待合成的音頻特徵數據輸入預訓練的語音轉嘴型合成模型，根據該模型輸出確定第二人
臉特徵數據；根據第一、二人臉特徵數據訓練分類模型，得到合成嘴型人臉識別模型；將待識別
圖像輸入至識別模型，確定是否為合成嘴型人臉圖像。
　　騰訊控股升０﹒７６％報２１３﹒２元，北水淨買入９﹒８億元；恒生中國企業升
０﹒９５％報５３﹒２８元，北水淨買入８﹒３億元；美團升１﹒６２％報１３１﹒８元，北水
淨買入７﹒６億元。
　　新東方在綫升８﹒０１％報３９﹒１元，北水淨賣出２﹒９億元；中國神華跌０﹒４４％報
２２﹒５元，北水淨賣出５２００萬元；中芯國際升３﹒６１％報１６﹒６４元，北水淨賣出
１０００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　９﹒８０
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　８﹒３０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒５８
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　７﹒１６
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　２﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－２﹒９１
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－０﹒５２
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－０﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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