《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指高開４０３點，報１５７２１點。最高升

５１５點報１５８３３點，最低升９３點報１５４１０點。恒指收報１５４２７點，升１１０點

或０﹒７２％。

北水全日淨流入５５﹒７１億元，增加１０﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是新

東方在綫（０１７９７）、中國神華（０１０８８）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１２２９﹒３６億元減少６％。其中港股通成交３０７﹒６億元，佔總成交２５％

。



＊騰訊公布人臉辨識專利內容＊



天眼查Ａｐｐ顯示，１０月２１日，騰訊科技（深圳）有限公司申請的「合成嘴型人臉的識

別方法、模型獲取方法、裝置和設備」專利公布。

專利摘要顯示，該方法包括：對樣本圖像進行人臉特徵點檢測得到第一人臉特徵數據；將人

臉數據和待合成的音頻特徵數據輸入預訓練的語音轉嘴型合成模型，根據該模型輸出確定第二人

臉特徵數據；根據第一、二人臉特徵數據訓練分類模型，得到合成嘴型人臉識別模型；將待識別

圖像輸入至識別模型，確定是否為合成嘴型人臉圖像。

騰訊控股升０﹒７６％報２１３﹒２元，北水淨買入９﹒８億元；恒生中國企業升

０﹒９５％報５３﹒２８元，北水淨買入８﹒３億元；美團升１﹒６２％報１３１﹒８元，北水

淨買入７﹒６億元。

新東方在綫升８﹒０１％報３９﹒１元，北水淨賣出２﹒９億元；中國神華跌０﹒４４％報

２２﹒５元，北水淨賣出５２００萬元；中芯國際升３﹒６１％報１６﹒６４元，北水淨賣出

１０００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ９﹒８０

恒生中國企業 （０２８２８） ８﹒３０

美團 （０３６９０） ７﹒５８

藥明生物 （０２２６９） ７﹒１６

香港交易所 （００３８８） ２﹒２１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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新東方在綫 （０１７９７） －２﹒９１

中國神華 （０１０８８） －０﹒５２

中芯國際 （００９８１） －０﹒０１

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