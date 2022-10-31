《經濟通通訊社３１日專訊》中集集團（０２０３９）（深：００００３９）和中集安瑞科

（０３８９９）聯合公布，關於中集環科Ａ股發行申請獲通過。

深圳證券交易所創業板上市委員會審議會議已於上周五（２８日）召開，根據上市委員會會

議審議結果，中集環科Ａ股發行申請已獲該會審核通過。鑑於中集環科Ａ股發行仍須經中國證監

會同意註冊並符合若干先決條件後方可作實，其可能實行亦可能不實行。（ｗｈ）

