《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）上周五（２８
日）協議，收購控股股東中遠海運集團持有的上港股份（滬：６０００１８）約３４﹒７６億股
（佔總股本約１４﹒９３％），總代價約１８９﹒４４億元人民幣（約２０８﹒３９億港元）；
另收購廣州港（滬：６０１２２８）約２﹒４４億股（約佔總股本３﹒２４％），代價約
７﹒７８億元人民幣（約８﹒５７億港元）。
中遠海控表示收購上港股份及廣州港股份，直接入股兩大港口企業集團，有利於公司實現港
口產業資源匯聚並優化業務布局，提高運營及收益質量，有效平抑周期性風險，增強全鏈條服務
核心競爭力。
據介紹，上港集團是中國港口行業龍頭企業，其母港集裝箱吞吐量連續多年位居世界第一，
而廣州港亦屬於華南地區優質港口，兼具內外貿綜合優勢。
＊連同東方海外斥逾２２０億元訂造船舶＊
另外，中遠海控全資附屬ＣＯＳＣＯ ＭＥＲＣＵＲＹ上周五協議向大連中遠海運川崎訂造
五艘船舶，每艘價格約２﹒４億美元（約１８﹒７１億港元），合共約１１﹒９９億美元（約
９３﹒５４億港元）。而中遠海控間接附屬東方海外（００３１６）上周五與南通中遠海運川崎
訂造七艘船舶，每艘作價約２﹒４億美元（約１８﹒７億港元），總作價約１６﹒８億美元（約
１３０﹒９６億港元）。
中遠海控表示，該等造船交易有利於全面鞏固雙品牌東西幹線競爭優勢，並通過船舶運力階
梯布局，實現全球服務網絡均衡發展。該等船舶均為２４０００ＴＥＵ集裝箱船。（ｍｈ）
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