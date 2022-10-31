《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）上周五（２８

日）協議，收購控股股東中遠海運集團持有的上港股份（滬：６０００１８）約３４﹒７６億股

（佔總股本約１４﹒９３％），總代價約１８９﹒４４億元人民幣（約２０８﹒３９億港元）；

另收購廣州港（滬：６０１２２８）約２﹒４４億股（約佔總股本３﹒２４％），代價約

７﹒７８億元人民幣（約８﹒５７億港元）。

中遠海控表示收購上港股份及廣州港股份，直接入股兩大港口企業集團，有利於公司實現港

口產業資源匯聚並優化業務布局，提高運營及收益質量，有效平抑周期性風險，增強全鏈條服務

核心競爭力。

據介紹，上港集團是中國港口行業龍頭企業，其母港集裝箱吞吐量連續多年位居世界第一，

而廣州港亦屬於華南地區優質港口，兼具內外貿綜合優勢。



＊連同東方海外斥逾２２０億元訂造船舶＊



另外，中遠海控全資附屬ＣＯＳＣＯ ＭＥＲＣＵＲＹ上周五協議向大連中遠海運川崎訂造

五艘船舶，每艘價格約２﹒４億美元（約１８﹒７１億港元），合共約１１﹒９９億美元（約

９３﹒５４億港元）。而中遠海控間接附屬東方海外（００３１６）上周五與南通中遠海運川崎

訂造七艘船舶，每艘作價約２﹒４億美元（約１８﹒７億港元），總作價約１６﹒８億美元（約

１３０﹒９６億港元）。

中遠海控表示，該等造船交易有利於全面鞏固雙品牌東西幹線競爭優勢，並通過船舶運力階

梯布局，實現全球服務網絡均衡發展。該等船舶均為２４０００ＴＥＵ集裝箱船。（ｍｈ）

