《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，截至９

月３０日止第三季度純利約５３１﹒５７億元（人民幣．下同），同比增長４﹒８３％，每股盈

利１８分，營業收入約１５４３億元，升０﹒８４％。

該行指，首三季純利約１７３１億元，升５﹒８５％，每股盈利５６分，營業收入約

４６７９億元，淨利息收入約３４２９億元，同比增長８﹒５４％，淨息差１﹒７７％。非利息

收入１２４８億元，同比下降１０﹒６８％。非利息收入在營業收入中佔比２６﹒７％，其中，

手續費及佣金收支淨額５９０﹒２８億元，同比下降７﹒５８％。

該行指，資產減值損失８２７﹒９４億元，同比下降２﹒４７％，不良貸款總額２２７９億

元，不良貸款率１﹒３１％，比去年末下降０﹒０２個百分點，升２﹒６４％。一級資本充足率

為１３﹒９％，資本充足率為１７﹒１７％。於９月末，客戶存款總額約１９﹒９５萬億元，比

去年末增加１０﹒０１％。客戶貸款總額約１７﹒４１萬億元，比去年末增加１０﹒７８％。

（ｗｈ）



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