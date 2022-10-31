《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家主席習近平近日在陝西省延安市、河

南省安陽市考察時強調，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在農村。堅持

農業農村優先發展，發揚延安精神和紅旗渠精神，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，

為實現農業農村現代化而不懈奮鬥。

１０月２６日至２８日，習近平深入陝西延安市和河南安陽市的農村、學校、紅色教育基地

、文物保護單位等進行調研。

在延安，習近平聽取當地蘋果產業發展情況，並察看分揀裝箱生產線。習近平指出，現在，

「兩個一百年」奮鬥目標的第一個百年目標已經實現，絕對貧困問題解決了，老鄉們過上了好日

子，但還要繼續努力往前走，讓生活愈來愈美好。要全面推進鄉村振興，把富民政策一項一項落

實好，加快推進農業農村現代化，讓老鄉們生活愈來愈紅火。

２８日下午，習近平考察了位於安陽市西北郊洹河南北兩岸的殷墟遺址。殷墟是國歷史上第

一個文獻可考、為考古發掘所證實的商代晚期都城遺址。習近平強調，中華優秀傳統文化是黨創

新理論的「根」，推進馬克思主義中國化時代化的根本途徑是「兩個結合」。我們要堅定文化自

信，增強做中國人的自信心和自豪感。

