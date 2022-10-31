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AH股新聞

31/10/2022 11:56

《駐滬專電》特斯拉人形機器人及豪車系列將於進博會亮相

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》第五屆進博會將於本周六（１１月５日）
在上海舉行。特斯拉中國方面表示，特斯拉上個月最新發布的人形機器人Ｔｅｓｌａ　Ｂｏｔ「
擎天柱」將首次搬上中國的展台，此外，特斯拉豪華電動車版本Ｍｏｄｅｌ　Ｓ╱Ｘ　
Ｐｌａｉｄ也將借進博會契機首次在國內展出。
　　特斯拉Ｍｏｄｅｌ　Ｓ　Ｐｌａｉｄ於去年６月首次在美國加州發布，這是一款百公里加速
度僅需２秒的豪華電動車，與ＭｏｄｅｌＸ　Ｐｌａｉｄ一起成為了特斯拉目前最高端的豪華純
電動車版本。在美國，Ｍｏｄｅｌ　Ｓ　Ｐｌａｉｄ目前官方售價為１２﹒７６萬美元起，較普
通版Ｍｏｄｅｌ　Ｓ要高出３萬多美元；Ｍｏｄｅｌ　Ｘ　Ｐｌａｉｄ的售價為１３﹒０６萬美
元起，較普通版Ｍｏｄｅｌ　Ｘ要高出約２萬美元。
　　目前特斯拉中國官方網站已經開始支持Ｍｏｄｅｌ　Ｓ╱Ｘ　Ｐｌａｉｄ版本的預訂，訂金
２萬元人民幣，但尚未交付，也未公布最終售價，但預計售價可能超過１００萬元人民幣。
　　特斯拉Ｍｏｄｅｌ　Ｘ和Ｍｏｄｅｌ　Ｓ的生產僅在特斯拉加州工廠進行，包括上海超級工
廠在內的特斯拉全球工廠主要生產低價版的Ｍｏｄｅｌ　３和Ｍｏｄｅｌ　Ｙ版本。這些車輛佔
特斯拉所有產量和交付量的接近９５％。

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