《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》第五屆進博會將於本周六（１１月５日）

在上海舉行。特斯拉中國方面表示，特斯拉上個月最新發布的人形機器人Ｔｅｓｌａ Ｂｏｔ「

擎天柱」將首次搬上中國的展台，此外，特斯拉豪華電動車版本Ｍｏｄｅｌ Ｓ╱Ｘ

Ｐｌａｉｄ也將借進博會契機首次在國內展出。

特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｓ Ｐｌａｉｄ於去年６月首次在美國加州發布，這是一款百公里加速

度僅需２秒的豪華電動車，與ＭｏｄｅｌＸ Ｐｌａｉｄ一起成為了特斯拉目前最高端的豪華純

電動車版本。在美國，Ｍｏｄｅｌ Ｓ Ｐｌａｉｄ目前官方售價為１２﹒７６萬美元起，較普

通版Ｍｏｄｅｌ Ｓ要高出３萬多美元；Ｍｏｄｅｌ Ｘ Ｐｌａｉｄ的售價為１３﹒０６萬美

元起，較普通版Ｍｏｄｅｌ Ｘ要高出約２萬美元。

目前特斯拉中國官方網站已經開始支持Ｍｏｄｅｌ Ｓ╱Ｘ Ｐｌａｉｄ版本的預訂，訂金

２萬元人民幣，但尚未交付，也未公布最終售價，但預計售價可能超過１００萬元人民幣。

特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｘ和Ｍｏｄｅｌ Ｓ的生產僅在特斯拉加州工廠進行，包括上海超級工

廠在內的特斯拉全球工廠主要生產低價版的Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ版本。這些車輛佔

特斯拉所有產量和交付量的接近９５％。

