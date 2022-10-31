《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指低開３２點，報１４８３０點。最高升２５０點報
１５１１３點，最低跌２６５點報１４５９７點。恒指收報１４６８７點，跌１７６點或
１﹒１８％。
北水全日淨流入５２﹒１５億元，增加２１﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、龍湖集團（００９６０）；淨賣出最多的依次是中
國海洋石油（００８８３）、兗礦能源（０１１７１）、中國移動（００９４１）。
主板成交１３０９﹒９２億元增加５﹒１％。其中港股通成交３０８億元，佔總成交
２３﹒５％。
騰訊控股升２﹒３９％報２０５﹒６元，北水淨買入１７億元；藥明生物跌８﹒５１％報
３５﹒５元，北水淨買入３﹒７億元；龍湖集團跌２３﹒７８％報１０元，北水淨買入３﹒２億
元。
中國海洋石油跌４﹒２％報９﹒３６元，北水淨賣出４億元；兗礦能源跌７﹒９２％報
２２﹒１元，北水淨賣出１﹒６億元；中國移動跌１﹒８７％報４７﹒２５元，北水淨賣出
１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １７﹒０２
藥明生物 （０２２６９） ３﹒６６
龍湖集團 （００９６０） ３﹒１７
恒生中國企業 （０２８２８） ２﹒９５
南方恒生科技 （０３０３３） ２﹒５６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －４﹒０４
兗礦能源 （０１１７１） －１﹒５５
中國移動 （００９４１） －１﹒５０
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