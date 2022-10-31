《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指低開３２點，報１４８３０點。最高升２５０點報

１５１１３點，最低跌２６５點報１４５９７點。恒指收報１４６８７點，跌１７６點或

１﹒１８％。

北水全日淨流入５２﹒１５億元，增加２１﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、藥明生物（０２２６９）、龍湖集團（００９６０）；淨賣出最多的依次是中

國海洋石油（００８８３）、兗礦能源（０１１７１）、中國移動（００９４１）。

主板成交１３０９﹒９２億元增加５﹒１％。其中港股通成交３０８億元，佔總成交

２３﹒５％。

騰訊控股升２﹒３９％報２０５﹒６元，北水淨買入１７億元；藥明生物跌８﹒５１％報

３５﹒５元，北水淨買入３﹒７億元；龍湖集團跌２３﹒７８％報１０元，北水淨買入３﹒２億

元。

中國海洋石油跌４﹒２％報９﹒３６元，北水淨賣出４億元；兗礦能源跌７﹒９２％報

２２﹒１元，北水淨賣出１﹒６億元；中國移動跌１﹒８７％報４７﹒２５元，北水淨賣出

１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １７﹒０２

藥明生物 （０２２６９） ３﹒６６

龍湖集團 （００９６０） ３﹒１７

恒生中國企業 （０２８２８） ２﹒９５

南方恒生科技 （０３０３３） ２﹒５６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －４﹒０４

兗礦能源 （０１１７１） －１﹒５５

中國移動 （００９４１） －１﹒５０

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