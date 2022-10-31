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AH股新聞

31/10/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒１５億元，買騰訊沽中海油

　　《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指低開３２點，報１４８３０點。最高升２５０點報
１５１１３點，最低跌２６５點報１４５９７點。恒指收報１４６８７點，跌１７６點或
１﹒１８％。
　　北水全日淨流入５２﹒１５億元，增加２１﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、龍湖集團（００９６０）；淨賣出最多的依次是中
國海洋石油（００８８３）、兗礦能源（０１１７１）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１３０９﹒９２億元增加５﹒１％。其中港股通成交３０８億元，佔總成交
２３﹒５％。
　　騰訊控股升２﹒３９％報２０５﹒６元，北水淨買入１７億元；藥明生物跌８﹒５１％報
３５﹒５元，北水淨買入３﹒７億元；龍湖集團跌２３﹒７８％報１０元，北水淨買入３﹒２億
元。
　　中國海洋石油跌４﹒２％報９﹒３６元，北水淨賣出４億元；兗礦能源跌７﹒９２％報
２２﹒１元，北水淨賣出１﹒６億元；中國移動跌１﹒８７％報４７﹒２５元，北水淨賣出
１﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１７﹒０２
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒６６
　　龍湖集團　　　（００９６０）　　　　　　３﹒１７
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　２﹒９５
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　　２﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－４﹒０４
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－１﹒５５
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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