《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
中央關於認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神的決定
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為深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，中共中央決定，學習宣傳貫徹黨的二十大精神是當前和今
後一個時期全黨全國的首要政治任務，事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途
命運，事關中華民族偉大復興。
科創板開啟做市交易
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科創板股票做市交易業務今日正式啟動。這是境內主要股票市場首次引入做市商機制，標誌著中
國特色現代資本市場改革更加深入、系統，有利於推進科創板高質量發展，持續激發「試驗田」
功效。
創業板改革助力京企實現高質量發展
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１０月３０日，創業板迎來１３周年紀念日。經過１３年辛勤耕耘，創業板已成為創新企業聚集
地，以戰略性新興產業和高新技術企業為支柱，圍繞數字經濟、先進製造、綠色低碳等重點領域
，形成集群化發展優勢。
《上海證券報》
部委接連釋放政策信號，助力金融市場穩健運行
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１０月２８日，在十三屆全國人大常委會第三十七次會議上，人行、發改委負責人分別作了金融
工作情況、數字經濟發展情況的報告，涉及金融支持實體經濟發展、平台經濟健康持續發展等內
容，釋放出政策信號。
４９６３家Ａ股公司「交卷」三季報
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截至１０月３０日２０時，Ａ股共有４９６３家上市公司披露２０２２年三季報，前三季度合計
營收同比增長８﹒５％，合計歸母淨利潤同比增長３％，合計經營性現金流淨額同比增長近六成
。
科創板做市啟幕，提升市場流動性可期
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首批科創板做市商今日正式開閘交易，科創板做市時代大幕已開啟。這裏，有科創良種得資本活
水灌溉，亦有制度碩果自改革沃土結出。牽住改革的「牛鼻子」，科創板又一次邁出了以制度創
新賦能資本市場效能變革的實踐步伐。
《證券時報》
習近平就韓國踩踏事故向韓總統尹錫悅致慰問電
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國家主席習近平３０日就韓國首爾發生踩踏事故，造成重大人員傷亡向韓國總統尹錫悅致慰問電
。習近平表示，我代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切的哀悼，向遇難者家屬和傷者致
以誠摯的慰問。
科創板股票做市交易開閘
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首批科創板做市商今日正式開展科創板股票做市交易業務。１０月２８日晚間，１４家做市商共
發布５０個做市交易股票公告，合計涉及４２隻科創板股票，這些股票成為首批科創板做市的參
與者。
提高直接融資比重，增加長期資本供給
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日前，人行行長易綱在十三屆全國人大常委會第三十七次會議上作報告指，下一步要優化金融結
構，提高直接融資比重，增加長期資本供給，滿足不同類型、不同生命周期企業的多元化、差異
化融資需求。（ｌｃ）
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