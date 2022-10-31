《神州經脈》１０月份內地官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）重回萎縮區間且下行程度急

，反映疫情防控、內需疲軟、原料成本上漲等因素對中國經濟的影響。新一波疫情嚴峻影響供應

鏈，加上二十大閉幕後資本市場震盪未完，滬深股市經歷周五（２８日）暴跌之後今早再度低開

，滬綜指甫開市即穿二千九，當局出招開放科創板股票做市交易，科技股暴漲撐住大市，惟午後

淡風再佔上風，能源、地產、銀行等板塊跌幅明顯。

滬指全日收跌０﹒７７％，報２８９３﹒４８點，二千九苦守全日終無功而回，在１０月最

後一個交易日失守多一個心理關口，逼近全年最低位２８６３﹒６５點。今年下半年資金逃出Ａ

股不回頭，本月滬綜指錄得連續第四個下跌，全月跌幅達到４﹒３％，從７月初至今滬指已經蒸

發了超過１１％。

科技股苦撐下，深成指勉強微跌０﹒０５％，創業板指亦僅升０﹒６５％，兩指數本月亦是

連續第四個月下跌，前者月跌幅達到３﹒５％，後者月跌幅為１％。

兩市全日成交８８３２億元（人民幣．下同），按日減少２﹒９％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國外交部公布，中央政治局委員、國務委員兼外長王毅，今日應約同美國國務卿布林肯

通電話。王毅指出，推動中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普

遍期待。美方應停止對華遏制打壓的做法，不要為兩國關係製造新的障礙。美方出台對華出口管

制新規，限制對華投資，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害中方正當權益，必須予以糾正。雙方

還就烏克蘭等問題交換了看法。王毅強調，各方應保持克制，冷靜決斷，加大外交努力，避免局

勢進一步升級甚至失控。中方還引述布林肯指，美方密切關注中共二十大和大會報告。對此，王

毅表示，中國將繼續沿著中國特色社會主義這條已經被證明成功的道路堅定不移走下去。中國黨

和政府的大政方針將保持高度連續性和穩定性。大會對外發出的重要信息是，中國將堅持維護世

界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，繼續奉行對外開放的基本國策。美方稍早公布的雙方對

話內容更為精簡。美國國務院的公告提及，布林肯與王毅討論需維持雙方溝通管道，負責任地管

理美中關係。布林肯向王毅提及俄烏戰爭及其對全球安全與經濟穩定造成的威脅，還向王毅提及

海地局勢惡化。



２﹒ 國家統計局公布，１０月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒２％，比上月下降

０﹒９個百分點，創２０２２年７月以來三個月新低，亦顯著低於市場預期的５０％。１０月份

，非製造業商務活動指數為４８﹒７％，比上月下降１﹒９個百分點。當月綜合ＰＭＩ產出指數

為４９％，比上月下降１﹒９個百分點，表明中國企業生產經營活動總體有所放緩。統計局服務

業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１０月份，受國內疫情多發散發等影響，中國採購經理指

數有所回落，中國經濟恢復發展基礎需進一步穩固。１０月份，生產指數和新訂單指數分別為

４９﹒６％和４８﹒１％，比上月下降１﹒９和１﹒７個百分點，製造業生產和市場需求景氣度

均有所回落。調查結果還顯示，１０月高耗能行業中反映市場需求不足的企業比重為５６﹒７％

，高於總體３﹒９個百分點；高耗能行業ＰＭＩ為４８﹒８％，低於上月１﹒８個百分點，降至

收縮區間，是製造業景氣回落的主要原因之一。此外，１０月服務業商務活動指數降至４７％，

低於上月１﹒９個百分點，服務業景氣水平有所回落。零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲

、租賃及商務服務等接觸性聚集性服務行業商務活動指數低位回落，業務總量下降。



３﹒ 市場等待聯儲局１１月議息決定，料仍會加息７５基點。但市場傾向相信在經濟數據響起

衰退警告下，聯儲局１２月可能軟化鷹派立場。紐約尾盤美匯指數小幅走高至１１０﹒６６，但

周線跌１﹒２％，是連續第２周下行。人幣中間價兩連貶刷逾十四年半低，即期匯率（ＣＮＹ）

今早低開５點後跌勢加急，全日瀉４２０點，收報７﹒２９８５，過去三個交易日累挫１１６０

點，幾乎抹盡１０月２６日千二點的升幅。離岸價（ＣＮＨ）一度逼近７﹒３關口後回穩。交易

員稱，外部美元強勢不減疊加國內疫情反彈，同時市場情緒易受股市大跌影響，短期人民幣料繼

續承壓。他們並表示，中國ＰＭＩ數據弱於預期顯示經濟復甦仍偏弱，這也令市場較為憂慮；同

時美國數據顯示核心通脹壓力仍高，市場對美聯儲可能放慢加息速度的預期或降溫。中金預計本

周人民幣匯率的波動範圍將在７﹒１０－７﹒３５之間。野村證券最新報告認為，外需疲軟、動

態清零政策和房地產市場動盪仍將在未來幾個月對人民幣造成很大的下行壓力，市場需留意中國

監管層的干預。但由於官方外匯儲備目前僅略高於３萬億美元，當局不太可能使用官方外儲干預

外匯市場，而商業銀行體系自２０２０年初以來已積累６２９０億美元的外匯存款，這部分外匯

將被使用。



４﹒ 上交所上周五（２８日）公布，科創板股票做市交易業務將於１０月３１日正式啟動。取

得上市證券做市交易業務資格的１４家做市商共發布５０個做市交易股票公告，涉及４２隻科創

板股票，包括中國通號（滬：６８８００９）、中微公司（滬：６８８０１２）、中芯國際

（滬：６８８９８１）等，其中２２家為科創５０成分股，權重佔比達到６７％。科創５０成分

股業績穩定向好，投資價值凸顯。作為配套措施之一，上交所當日還與中證金融、中國結算聯合

發布並施行《科創板做市借券業務細則》。在原有機制下，券商自營不能直接從中證金融融入轉

融通券源。但針對科創板做市業務，券商可以使用從中證金融借入的股票。根據《借券業務細則

》，中證金融可以將自有或依法籌集的科創板股票和存托憑證出借給券商，供其用於科創板股票

做市交易業務。當做市商庫存股數量小於模型要求時，做市商當日買入的股票不能用於履行報價

義務。分析人士表示，做市借券機制通過為做市商提供券源支持，降低做市業務成本，將有效發

揮做市商機制作用，提升股票流動性和定價效率，降低投資者交易成本。



５﹒ 人行上海總部上周五（２８日）公布數據顯示，截至９月末，境外機構持有銀行間市場債

券３﹒４萬億元，約佔銀行間債市總托管量的２﹒７％。該餘額較８月末的３﹒４８萬億元再減

少約８００億元，減少金額環比擴大，同時這也是外資連續第八個月減持人民幣債券。從券種看

，境外機構的主要托管券種是國債，托管量為２﹒２９萬億元，佔比６７﹒２％；其次是政策性

金融債，托管量為０﹒７９萬億元，佔比２３﹒２％。據《路透》計算，境外機構投資者８月連

續第七個月減持中債登托管債券，規模２７８億元，環比減持力度繼續放緩；連續七個月累計減

持中債登債券規模達５００３億元。９月份，新增４家境外機構主體進入銀行間債券市場。截至

９月末，共有１０６０家境外機構主體入市，其中５２４家通過直接投資渠道入市，７７１家通

過「債券通」渠道入市，２３５家同時通過兩個渠道入市。９月份，境外機構在銀行間債券市場

的現券交易量約為１﹒０４萬億元，日均交易量約為４９６億元。



６﹒ 內地新冠疫情升溫，昨日新增本土確診及無症狀感染再增至２６９９宗，創８月１７日以

來新高。本土新增陽性病例中，廣東新增７５９宗急升居首。上海昨日新增本土無症狀感染者

１０例，其中１例無症狀感染者是社會面病例。上海迪士尼園區宣布今日起暫時關閉。此外，全

國最大的外貿企業鄭州富士康疑疫情管控失控，網上大量流傳工人漏夜徒步離開工廠園區的相片

和影片，有指該園區在疫情封控期間出現物資匱乏的情況，缺乏新鮮食物及足夠的隔離措施，染

疫人數愈來愈多，患者只能被封在爛尾樓內，大量工人因害怕染疫以及受不了封控期間惡劣的環

境，不惜沿著高速公路步行數十公里也要回家。針對鄭州園區疫情狀況，富士康母公司鴻海集團

發聲明稱，照護員工是集團經營的首要原則，目前於鄭州官方的指導下，園區正持續落實防疫措

施，實施封閉式管理、點對點通勤、每日ＰＣＲ篩檢等，目前園區疫情穩定，官方同意恢復員工

餐廳，以提高員工生活的便利性與滿意度，同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合官方

統一調度人員和車輛，做好員工點對點有序返鄉服務。富士康亦回應稱目前廠區內相關物資供應

沒有問題，情況已經逐步在控制之中。



７﹒ 人民銀行公布，行長易綱今日在線上參加「２０２２年香港金融科技周」活動時表示，目

前，人行正在與香港金融管理局以及其他貨幣當局就央行數字貨幣（ＣＢＤＣ）開展合作。希望

此類合作能夠更好地服務於國際國內市場需求，並有助於鞏固香港作為國際金融中心的地位。易

綱表示，在數字經濟背景下，研發ＣＢＤＣ有助於更有效地滿足公眾對法定貨幣的需求。根據國

際清算銀行的最新調查，在８１家受訪的貨幣當局中，９０％的貨幣當局正在研發ＣＢＤＣ。與

此同時，ＣＢＤＣ在實際應用中仍然存在一些值得關注的問題。其中，隱私保護是中方最重視的

問題之一。人行嚴格遵循消費者隱私保護相關法律法規，通過先進的技術手段和嚴格的管理機制

確保個人信息安全。他同時強調，匿名和透明並不是非黑即白，這中間有很多微妙之處需要謹慎

權衡。特別要在保護個人隱私和打擊非法活動之間取得精準的平衡。



８﹒ 市場監管總局等七部門聯合印發《關於進一步規範明星廣告代言活動的指導意見》。其中

明確，明星應當嚴格遵守相關法律法規規定，做到依法、依規、誠信開展廣告代言活動。不得為

法律禁止生產、銷售的產品（含禁止提供的服務）進行廣告代言；不得為未使用過的商品（未接

受過的服務）作推薦、證明；不得為無證經營的市場主體或者其他應取得審批資質但未經審批的

企業進行廣告代言。明星不得為煙草及煙草製品（含電子煙）、校外培訓、醫療、藥品、醫療器

械、保健食品和特殊醫學用途配方食品進行廣告代言；不得違反其他法律法規對廣告宣傳的有關

規定。廣告代言過程中，不得泄露國家秘密或者個人隱私；不得誇大商品功效；不得引用無從考

證的數據；不得對其他經營者進行商業詆毀；不得對產品的價格、優惠條件等作引人誤解的宣傳

；不得對資產管理產品直接或者變相宣傳、承諾保本保收益或者以預測投資業績等方式暗示保本

、無風險、保收益等；不得對借貸類金融產品一味宣傳低門檻、低利率、輕鬆貸，引發消費者誤

解。（ｗｌ）

