《鍾之日記》１０月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香江魚缸已連續三個星期下跌，上周累跌１３４８點，跌幅達８﹒３％。上周五美股三大指

數顯著上升，可惜未能為港股沖喜，加上內地今早公布中國１０月製造業ＰＭＩ降至４９﹒２，

差過預期，恒指再創１３年半新低。累計１０月「股災月」，港股大跌逾２５００點，蒸發

１４﹒７％。

恒指低開３２點或０﹒２％，報１４８３０，跌幅隨即擴大，最多跌２６５點，低見

１４５９７，再創逾１３年半新低，之後沽壓收歛，更一度倒升１６３點，見１５０２６點半日

高，於萬五點爭持。午後甫開曾升２５０點，見１５１１３點全日高，不過午後Ａ股調頭向下，

港股亦再見沽壓，恒指收市跌１７６點或１﹒１８％，報１４６８７。國指曾創１４年新低，低

見４９１９點，收市跌９０點或１﹒８％，報４９３８。科指今日跑贏大市，曾急升４﹒８％，

高見２９５９點，收市僅升２９點或１﹒１％報２８５２。大市全日成交１３０９﹒９２億元。

騰訊（００７００）升２﹒４％，報２０５﹒６元；比亞迪（０１２１１）上季多賺３﹒５

倍，收市升６％，為表現最好藍籌。



＊滬指失守２９００關，本月跌４﹒３％＊



１０月份內地官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒２％，重回萎縮區間且下行程度

急，反映疫情防控、內需疲軟、原料成本上漲等因素對中國經濟的影響。新一波疫情嚴峻影響供

應鏈，加上二十大閉幕後資本市場震盪未完，滬深股市經歷周五（２８日）暴跌之後今早再度低

開，滬綜指甫開市即穿二千九，當局出招開放科創板股票做市交易，科技股暴漲撐住大市，惟午

後淡風再佔上風，能源、地產、銀行等板塊跌幅明顯。

滬指全日收跌０﹒７７％，報２８９３﹒４８點，二千九苦守全日終無功而回，在１０月最

後一個交易日失守多一個心理關口，逼近全年最低位２８６３﹒６５點。今年下半年資金逃出Ａ

股不回頭，本月滬綜指錄得連續第四個星期下跌，全月跌幅達到４﹒３％，從７月初至今滬指已

經蒸發了超過１１％。

科技股苦撐下，深成指勉強微跌０﹒０５％，創業板指亦僅升０﹒６５％，兩指數本月亦是

連續第四個月下跌，前者月跌幅達到３﹒５％，後者月跌幅為１％。

兩市全日成交８８３２億元人民幣，按日減少２﹒９％。



＊吳亞軍跳船辭任主席，龍湖一度破底＊



藍籌內房龍湖集團（００９６０）發公告指，中國女首富、現時５８歲的吳亞軍因個人年齡

及身體原因而呈請辭任執行董事、董事會主席等職務，但獲委任為龍湖戰略發展顧問，１０月

２８日生效。龍湖執董兼首席執行官陳序平將接手董事會主席。

券商均認為，吳亞軍因健康問題辭任令人意外，瑞銀指，憂慮吳亞軍的辭職可能會影響龍湖

持份者的信心，並左右供應商、購房者和金融機構的看法，並可能會對龍湖帶來流動性壓力，估

計龍湖股價受壓。瑞銀維持龍湖評級「中性」，目標價２５﹒７元。

龍湖股價周一早段開市即大挫一成，曾經破底低見７﹒２６元，逾五年低，大瀉４４﹒６％

，收市仍跌２３﹒８％，報１０元。

吳亞軍在１９９３年有份創立龍湖，據福布斯即時富豪排行榜，吳亞軍現時身家約７２億美

元（約５６１﹒６億港元），但較２０２１年時的１８３億美元（約１４２７億港元）蒸發

６０﹒７％。

另外，多家房企迎來付息兌付日，內房債價近期大跌拖累板塊氣氛，中海外（００６８８）

大跌５％，潤地（０１１０９）跌４﹒３％，萬科企業（０２２０２）第三季少賺１４％，收市

插一成一，綠城（０３９００）跌１３﹒３％，碧桂園（０２００７）跌９﹒８％。



＊鄭州園區工人大逃亡，富智康價刷歷史新低＊



全國外貿出口額最大的企業鄭州富士康疑疫情管控失控，網上大量流傳工人漏夜徒步離開工

廠園區的相片和影片，有指該園區在疫情封控期間出現物資匱乏的情況，缺乏新鮮食物及足夠的

隔離措施，染疫人數愈來愈多，患者只能被封在爛尾樓內，大量工人因害怕染疫以及受不了封控

期間惡劣的環境，不惜沿著高速公路步行數十公里也要回家。

針對鄭州園區疫情狀況，富士康母公司鴻海集團發聲明稱，照護員工是集團經營的首要原則

，目前於鄭州官方的指導下，園區正持續落實防疫措施，實施封閉式管理、點對點通勤、每日

ＰＣＲ篩檢等，目前園區疫情穩定，官方同意恢復員工餐廳，以提高員工生活的便利性與滿意度

，同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合官方統一調度人員和車輛，做好員工點對點有

序返鄉服務。鴻海表示，深知在目前疫情形勢下，如何做好園區２０多萬員工的照護與安全保障

，是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海的關心，「懇請各界給予理解與支持。」

富士康亦回應稱目前廠區內相關物資供應沒有問題，情況已經逐步在控制之中，並稱向自願

留在廠區的員工承諾保障健康安全、正當權益和工資收益，至於部分河南城市稱已安排專車將離

開的工人運送到隔離地點。

根據官方公布的２０２０年中國外貿出口企業百強名單，前十大企業之中富士康系公司就佔

了三家，其中鄭州園區當年的出口額高達３１６﹒４億美元，不僅穩居榜首，其出口額更接近於

第二名和第三名的總和。鄭州富士康是蘋果ｉＰｈｏｎｅ手機組裝的大本營，事件料對蘋果手機

生產帶來嚴重影響，擾亂全球供應鏈。

鴻海目前在台灣股市跌１﹒４％，其負責手機組裝業務的子公司富智康（０２０３８）在港

股全日價瀉４﹒５％，報０﹒６４元，盤中低見０﹒６３元，刷新歷史新低，至於鴻海旗下負責

智能製造、物聯網等業務的Ａ股工業富聯（滬：６０１１３８）股價亦跌１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

