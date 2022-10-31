《經濟通通訊社３１日專訊》全國最大的外貿企業鄭州富士康疑疫情管控失控，網上大量流

傳工人漏夜徒步離開工廠園區的相片和影片，有指該園區在疫情封控期間出現物資匱乏的情況，

缺乏新鮮食物及足夠的隔離措施，染疫人數愈來愈多，患者只能被封在爛尾樓內，大量工人因害

怕染疫以及受不了封控期間惡劣的環境，不惜沿著高速公路步行數十公里也要回家。

針對鄭州園區疫情狀況，富士康母公司鴻海集團發聲明稱，照護員工是集團經營的首要原則

，目前於鄭州官方的指導下，園區正持續落實防疫措施，實施封閉式管理、點對點通勤、每日

ＰＣＲ篩檢等，目前園區疫情穩定，官方同意恢復員工餐廳，以提高員工生活的便利性與滿意度

，同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合官方統一調度人員和車輛，做好員工點對點有

序返鄉服務。鴻海表示，深知在目前疫情形勢下，如何做好園區２０多萬員工的照護與安全保障

，是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海的關心，「懇請各界給予理解與支持。」

富士康亦回應稱目前廠區內相關物資供應沒有問題，情況已經逐步在控制之中，並稱向自願

留在廠區的員工承諾保障健康安全、正當權益和工資收益，至於部分河南城市稱已安排專車將離

開的工人運送到隔離地點。

根據官方公布的２０２０年中國外貿出口企業百強名單，前十大企業之中富士康系公司就佔

了三家，其中鄭州園區當年的出口額高達３１６﹒４億美元，不僅穩居榜首，其出口額更接近於

第二名和第三名的總和。鄭州富士康是蘋果ｉＰｈｏｎｅ手機組裝的大本營，事件料對蘋果手機

生產帶來嚴重影響，擾亂全球供應鏈。

鴻海目前在台灣股市跌１﹒９％，其負責手機組裝業務的子公司富智康（０２０３８）在港

股價瀉４﹒５％，至於負責智能製造、物聯網等業務的工業富聯（滬：６０１１３８）股價跌

１％。（ｅｙ）



