《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上交所上周五（２８日）公布，科創板股

票做市交易業務將於１０月３１日正式啟動。取得上市證券做市交易業務資格的１４家做市商共

發布５０個做市交易股票公告，涉及４２隻科創板股票，包括中國通號（滬：６８８００９）、

中微公司（滬：６８８０１２）、中芯國際（滬：６８８９８１）等，其中２２家為科創５０成

分股，權重佔比達到６７％。科創５０成分股業績穩定向好，投資價值凸顯。

作為配套措施之一，上交所當日還與中證金融、中國結算聯合發布並施行《科創板做市借券

業務細則》。在原有機制下，券商自營不能直接從中證金融融入轉融通券源。但針對科創板做市

業務，券商可以使用從中證金融借入的股票。

根據《借券業務細則》，中證金融可以將自有或依法籌集的科創板股票和存托憑證出借給券

商，供其用於科創板股票做市交易業務。當做市商庫存股數量小於模型要求時，做市商當日買入

的股票不能用於履行報價義務。

分析人士表示，做市借券機制通過為做市商提供券源支持，降低做市業務成本，將有效發揮

做市商機制作用，提升股票流動性和定價效率，降低投資者交易成本。

