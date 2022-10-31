《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院關於數字經濟發展情況的報告２８

日提請十三屆全國人大常委會第三十七次會議審議。報告明確，牢牢抓住數字技術發展主動權，

把握新一輪科技革命和產業變革發展先機，大力發展數字經濟，進一步加大金融支持實體經濟力

度。

根據報告，堅持金融服務實體經濟的宗旨和本源，繼續加大對實體經濟的支持力度，保持經

濟運行在合理區間。一是滿足實體經濟有效融資需求。鼓勵銀行業金融機構合理加大信貸投放力

度，有效發揮保險資金優勢。

二是完善薄弱環節金融服務。落實落細各項金融紓困政策，用好金融科技手段，強化小微企

業、「三農」等普惠金融服務，進一步提升新市民金融服務水平。

三是強化經濟轉型升級金融支持。引導更多資金投向先進製造業、戰略性新興產業，更好服

務關鍵核心技術攻關企業和「專精特新」企業。

四是支持基礎設施和重大項目建設。用好用足政策性開發性金融工具，支持重大項目資本金

盡快到位。穩步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍，促進盤活存量資產。

五是加強金融基礎設施建設。研究推動出台數字人民幣相關法律法規和行業配套政策。持續

推進小微企業「徵信通」建設，依法加強個人信息保護。

