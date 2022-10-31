《經濟通通訊社３１日專訊》據報道富士康在河南鄭州的工廠已封控１０多天，工人傳出大

舉逃離，部分人試圖沿高速公路步行數十公里返鄉。針對鄭州園區疫情狀況，鴻海發聲明稱，照

護員工是集團經營的首要原則，目前於鄭州官方的指導下，園區正持續落實防疫措施，實施封閉

式管理、點對點通勤、每日ＰＣＲ篩檢等，目前園區疫情穩定，官方同意恢復員工餐廳，以提高

員工生活的便利性與滿意度，同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合官方統一調度人員

和車輛，做好員工點對點有序返鄉服務。

針對園區內的員工，在符合防疫安全生產規範下，鴻海將全力保障相關生產安全、員工健康

照護，由當地官方統籌管理觀察區的員工，鴻海也會盡最大努力持續協調，為員工提供必要的物

資藥物供給與生活保障。

鴻海表示，深知在目前疫情形勢下，如何做好園區２０多萬員工的照護與安全保障，是一場

「持久戰」，也關注到了外界對鴻海的關心，「懇請各界給予理解與支持。」



＊省政府已向富士康派駐工作組＊



河南多地上周六（２９日）宣布對返鄉富士康員工開放綠色通道，並派出專車接送，網上近

日流傳大量鄭州富士康員工在高速公路徒步返鄉的片段。

河南周日（３０日）全省新增本土確診７宗，另有２６宗無症狀感染。除南陽市１宗確診外

，其餘確診均由鄭州通報。雖然鄭州疫情並非十分嚴重，大量社區處於封控狀態。鄭州富士康擁

有３個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，員工超過３０萬。疫情下還要

加緊生產ｉＰｈｏｎｅ １４，加上數十萬人集中管理難度甚高，安置造成困難，不少人寧願在

高速公路徒步數百公里返鄉，幸沿途有村民把即食麵及礦泉水放在路邊，供返鄉人士取用。

河南省禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣政府上周六發公開信稱，已做好當

地戶籍富士康員工的返鄉準備，並安排專車到鄭州提供接送服務。有鄭州航空港廠區富士康員工

透露，工廠已閉環管理十多天，期間點對點上班，他指省政府已向富士康派駐工作組，有負責人

稱，正會同河南省有關部門開會研究相應措施。富士康其後表示，員工可自行決定去留，承諾保

障員工健康安全及正當權益。（ｊｔ）

