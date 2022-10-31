《經濟通通訊社３１日專訊》中國國務委員兼外長王毅上周五（２８日）接受美國駐華大使

伯恩斯到任拜會。王毅表示，中美關係正處於緊要關頭，國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發

展；中美誰也改變不了誰，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道，不要總想著打壓遏制

中國的發展。

這是伯恩斯到任後與王毅的首次正式會面，王毅歡迎伯恩斯來華履新，希望其成為中美之間

的橋梁和紐帶。值得關注的是，伯恩斯今年３月５日已抵達中國，並在接受三星期隔離檢疫後開

始履職。不過，伯恩斯上任時，正值中美因俄烏戰爭取態出現分歧，導致兩國緊張關係升高；接

著兩國關係持續惡化，尤其是美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，引發北京強烈抗議「刻意挑

釁」。

會面結束後，伯恩斯透過美國大使館官方推特帳號，貼出與王毅的合照，簡短表示２８日與

王毅在釣魚台國賓館會晤，「全面討論美中關係」。

中國國家主席習近平日前向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信稱，中方愿同美方一道

努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道。（ｗｌ）

