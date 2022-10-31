《經濟通通訊社３１日專訊》新一波疫情嚴峻影響供應鏈，加上資本市場震盪未完，滬深股

市經歷周五（２８日）暴跌之後今早再度低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒７８％，報

２８９３﹒２點，刷新半年新低，深綜指低開０﹒８％，創業板指低開０﹒９７％。

全國最大的外貿企業鄭州富士康疑疫情失控，網上大量流傳工人漏夜徒步離開工廠園區的相

片和影片，有指工人因害怕染疫或受不了長時間的封閉式管理，決定逃離園區，富士康稱目前廠

區內相關物資供應沒有問題，情況已經逐步在控制之中，並稱向自願留在廠區的員工承諾保障健

康安全、正當權益和工資收益，至於部分河南城市稱已安排專車將離開的工人運送到隔離地點。

人民銀行行長易綱在對全國人大常委會會議作報告時表示，今後一段時期，中國有條件盡量

長時間保持正常的貨幣政策，維護幣值穩定，並將增強信貸增長的穩定性，降低企業綜合融資和

個人消費信貸成本，穩定宏觀經濟大盤。至於銀保監有相關部門負責人接受內媒訪問時指，過去

三十多年來，凡是看貶人民幣的企業和個人都吃了虧，現在投資者拋本幣買外匯，將來一定會後

悔。

人民銀行公布，今日進行７００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放６００億元。

上交所上周五（２８日）公布，科創板股票做市交易業務將於１０月３１日正式啟動，取得

上市證券做市交易業務資格的１４家做市商共發布５０個做市交易股票公告，涉及４２隻科創板

股票。科創５０指數今早低開０﹒１８％。（ｅｙ）

