《經濟通通訊社３１日專訊》內地疫情管控持續，影響生產活動，波及全球供應鏈，國家統

計局公布，１０月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒２％，比上月下降０﹒９個百分

點，創２０２２年７月以來三個月新低，亦顯著低於市場預期的５０％。１０月非製造業商務活

動指數為４８﹒７％，比上月下降１﹒９個百分點，低於臨界點。

滬深股市經歷周五（２８日）暴跌之後今早再度低開，滬綜指甫開市即低開０﹒７８％穿二

千九，當局出招開放科創板股票做市交易，科技股暴漲撐住大市，抵銷石油、地產等板塊帶領的

跌浪，滬指半日僅跌０﹒０３％，報２９１４﹒９５點，守住二千九；深市受科技股拉動，深成

指升０﹒６５％，創業板指漲１﹒４８％。

人民銀行今日進行７００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２％，今日淨

投放６００億元。兩市半日成交５８０９億元，較上日同時段成交增加３﹒３％。

全國最大的外貿企業鄭州富士康疑疫情失控，網上大量流傳工人漏夜徒步離開工廠園區的相

片和影片，有指工人因害怕染疫或受不了長時間的封閉式管理，有指該園區在疫情封控期間出現

物資匱乏的情況，大量工人因害怕染疫及受不了封控期間惡劣的環境，逃出園區並沿著高速公路

步行數十公里。富士康強調目前廠區物資供應沒有問題，並承諾員工承諾保障健康安全、正當權

益和工資收益。

內地新冠疫情升溫，昨日（３０日）新增本土確診及無症狀感染再增至２６９９宗，創８月

１７日以來新高。本土新增陽性病例中，廣東新增７５９宗急升居首，其次為新疆３８８宗、黑

龍江及山西均為１８５宗，福建１７７宗。



＊一線房企創辦人匆匆走人，地產股集體挫＊



被視為財務狀況最健康的一線房企龍湖集團（００９６０）突然發生人事地震，創辦人吳亞

軍辭任龍湖集團執行董事和董事會主席等職務，龍湖市值一度蒸發四成四，目前股價仍跌超過兩

成。外界對內地房債危機的擔心進一步加劇，房企又迎來集體股債崩跌的一天，保利發展

（滬：６０００４８）瀉９﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）跌５﹒３％，招商蛇口

（深：００１９７９）走低４﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒２％，金地集團

（滬：６００３８３）下滑２％。

因擔憂中國對石油需求進一步收縮，國際油價收市跌逾１％，三桶油急跌，中國石化

（滬：６０００２８）挫４﹒４％，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒８％，中國海油

（滬：６００９３８）跌２﹒４％。



＊科創板准做市交易，科創５０飆逾２％＊



上交所上周五（２８日）公布，科創板股票做市交易業務將於１０月３１日正式啟動，取得

上市證券做市交易業務資格的１４家做市商共發布５０個做市交易股票公告，涉及４２隻科創板

股票。科創５０指數今早低開０﹒１８％，但開市後立即彈升，科創板股份猛漲，半日收市科創

５０指數飆升２﹒４２％，但也只是回到兩個月前水平。

三旺通信（滬：６８８６１８）、新點軟件（滬：６８８２３２）飆升兩成漲停，星環科技

（滬：６８８０３１）升１７﹒３％，路維光電（滬：６８８４０１）升１６﹒８％，國盾量子

（滬：６８８０２７）升１５﹒５％，科思科技（滬：６８８７８８）升１５﹒２％。（ｅｙ）



