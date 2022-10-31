《經濟通通訊社３１日專訊》１０月份內地官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒２％，重回萎縮區間且下行程度急，反映疫情防控、內需疲軟、原料成本上漲等因素對中

國經濟的影響。新一波疫情嚴峻影響供應鏈，加上二十大閉幕後資本市場震盪未完，滬深股市經

歷周五（２８日）暴跌之後今早再度低開，滬綜指甫開市即穿二千九，當局出招開放科創板股票

做市交易，科技股暴漲撐住大市，惟午後淡風再佔上風，能源、地產、銀行等板塊跌幅明顯。

滬指全日收跌０﹒７７％，報２８９３﹒４８點，二千九苦守全日終無功而回，在１０月最

後一個交易日失守多一個心理關口，逼近全年最低位２８６３﹒６５點。今年下半年資金逃出Ａ

股不回頭，本月滬綜指錄得連續第四個下跌，全月跌幅達到４﹒３％，從７月初至今滬指已經蒸

發了超過１１％。

科技股苦撐下，深成指勉強微跌０﹒０５％，創業板指亦僅升０﹒６５％，兩指數本月亦是

連續第四個月下跌，前者月跌幅達到３﹒５％，後者月跌幅為１％。

兩市全日成交８８３２億元，按日減少２﹒９％。



＊地產股人人自危，需求弱能源股挫＊



被視為財務狀況最健康的一線房企龍湖集團（００９６０）突然發生人事地震，創辦人吳亞

軍辭任龍湖集團執行董事和董事會主席等職務，龍湖市值一度蒸發四成四，目前股價仍跌超過兩

成。外界對內地房債危機的擔心進一步加劇，房企又迎來集體股債崩跌的一天，保利發展

（滬：６０００４８）慘跌停，招商蛇口（深：００１９７９）走低６﹒６％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌５﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）跌４﹒４％，金地集團

（滬：６００３８３）下滑２﹒７％。

因擔憂中國對石油需求進一步收縮，國際油價收市跌逾１％，三桶油急跌，中國石油

（滬：６０１８５７）挫５﹒５％，中國石化（滬：６０００２８）跌４﹒９％，中國海油

（滬：６００９３８）跌４﹒２％。能源需求轉弱同樣拖累煤炭股，安泰集團

（滬：６００４０８）跌停，陝西煤業（滬：６０１２２５）跌７﹒２％，兗礦能源

（滬：６００１８８）跌６﹒９％，山西焦煤（深：０００９８３）跌５﹒８％，晉控煤業

（滬：６０１００１）跌５﹒４％。



＊招行人事震盪餘波，業績增長難救股價＊



招商銀行（滬：６０００３６）前行長田惠宇在二十大召開前突然落馬並被落案起訴，引發

業界震盪，當局指他涉及受賄、濫用職權及內幕交易等罪名。招商銀行行長王良在第三季度業績

交流會主動回應案件，稱田惠宇案件屬於個人事件，與招商銀行沒有直接關係。招商銀行首三季

營業收入增長５﹒３％，淨利潤同比增長１４﹒２％，招商銀行全日價跌１﹒３％，報

２６﹒８２元，接近四年新低。

上交所上周五（２８日）公布，科創板股票做市交易業務將於１０月３１日正式啟動，取得

上市證券做市交易業務資格的１４家做市商共發布５０個做市交易股票公告，涉及４２隻科創板

股票。科創板股份猛漲，三旺通信（滬：６８８６１８）、新點軟件（滬：６８８２３２）、星

環科技（滬：６８８０３１）飆升兩成漲停，方邦股份（滬：６８８０２０）飆１７﹒８％，信

安世紀（滬：６８８２０１）升１６﹒７％，浩瀚深度（滬：６８８２９２）漲１６﹒６％，山

大地緯（滬：６８８５７９）升１６％。（ｅｙ）









表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５０８﹒７０ －０﹒９２

上證綜合指數 ２８９３﹒４８ －０﹒７７ ３９６６﹒５４

深證綜合指數 １８８６﹒４１ ＋０﹒３８ ４８６４﹒６６

上證Ｂ股指數 ２７８﹒０６ －１﹒７７ ３﹒３２

深證Ｂ股指數 １０５５﹒７５ －１﹒５５ １﹒０７

上證１８０指數 ７４３１﹒０５ －１﹒１７

上證３８０指數 ５５０５﹒３６ ０﹒００

深證成份指數 １０３９７﹒０４ －０﹒０５

中小創新指數 ２２４３﹒０２ ＋１﹒５３

深圳創業板指數 ２２６５﹒０８ ＋０﹒６５

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