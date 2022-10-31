《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒４％，報７４８８﹒６８點，上證

３８０指數半日升０﹒５９％，報５５３７﹒６８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５６３﹒３億元，賣盤超買盤，淨

流出４３﹒３億元。

內地新冠疫情升溫，昨日（３０日）新增本土確診及無症狀感染再增至２６９９宗，創８月

１７日以來新高。疫情爆發未停嚴重影響人們出行，民航板塊暴急跌，國航

（滬：６０１１１１）跌４﹒７％，春秋航空（滬：６０１０２１）挫３﹒４％，東航

（滬：６００１１５）跌２﹒４％，南航（滬：６０００２９）跌１﹒４％。

上交所上周五（２８日）公布，科創板股票做市交易業務將於１０月３１日正式啟動，取得

上市證券做市交易業務資格的１４家做市商共發布５０個做市交易股票公告，涉及４２隻科創板

股票。在資本市場急跌後當局出招刺激市場，科創板股份大力拉漲，新點軟件

（滬：６８８２３２）、三旺通信（滬：６８８６１８）飆兩成漲停，路維光電

（滬：６８８４０１）升１６﹒８％，開普雲（滬：６８８２２８）升１１﹒１％。

中國鋼鐵工業協會今日召開三季度信息發布會表示，前三季度會員鋼鐵企業實現營業收入

４８６６７億元，同比下降９﹒２７％；利潤總額９２８億元，同比下降７１﹒３４％，降幅較

大與去年基數偏高有關。鋼鐵股走勢兩極，鄂爾多斯（滬：６００２９５）、凌鋼股份

（滬：６００２３１）挫逾３％，不過，撫順特鋼（滬：６００３９９）飆７﹒８％，杭鋼股份

（滬：６００１２６）亦彈３﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

