《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒１７％，報７４３１﹒０５點，

上證３８０指數無升跌，報５５０５﹒３６點。

因擔憂中國對石油需求進一步收縮，紐約期油收報每桶８７﹒９美元，跌１﹒１８美元或

１﹒３％。全周累升逾３％，倫敦布蘭特期油收報每桶９５﹒７７美元，跌１﹒１９美元或

１﹒２％。全周累升２﹒４％。三桶油急跌，中石油（滬：６０１８５７）挫５﹒５％，中石化

（滬：６０００２８）跌４﹒９％，中海油（滬：６００９３８）跌４﹒２％。

內地新冠疫情升溫，昨日（３０日）新增本土確診及無症狀感染再增至２６９９宗，創８月

１７日以來新高。疫情爆發未停嚴重影響人們出行，民航板塊暴急跌，國航

（滬：６０１１１１）跌５﹒４％，春秋航空（滬：６０１０２１）挫５﹒２％，東航

（滬：６００１１５）跌２﹒４％，南航（滬：６０００２９）跌３％。

上交所上周五（２８日）公布，科創板股票做市交易業務將於１０月３１日正式啟動，取得

上市證券做市交易業務資格的１４家做市商共發布５０個做市交易股票公告，涉及４２隻科創板

股票。在資本市場急跌後當局出招刺激市場，科創板股份大力拉漲，新點軟件

（滬：６８８２３２）、三旺通信（滬：６８８６１８）飆兩成漲停，路維光電

（滬：６８８４０１）升逾１４％，開普雲（滬：６８８２２８）升一成漲停。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

