《經濟通通訊社３１日專訊》深證成指半日升０﹒６５％，報１０４６９﹒９１點，深證中
小創新指數半日升１﹒９７％，報２２５２﹒６６點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２５﹒８９億元，用５﹒８９億
元或１﹒１％。
市場當前關注房企下周要償還的龐大規模利息，有統計數據顯示，下周至少有７隻、累計規
模超１００億元的房企債券將集中付息。包括世茂、碧桂園、保利發展等多家房企公司債將迎來
付息兌付日。地產股走低，濱江集團（深：００２２４４）急跌７﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌５﹒３％。
華為公布，華為折疊旗艦ＭａｔｅＸｓ ２已升級支持北斗衛星消息。這意味著，華為
ＭａｔｅＸｓ ２將成為全球首款支持北斗衛星消息的折疊屏手機。鴻蒙概念股今早走強，天融
信（深：００２２１２）漲６﹒２％，潤和軟件（深：３００３３９）升５﹒９％，軟通動力
（深：３０１２３６）升４﹒６％。
數字貨幣概念股再升，博思軟件（深：３００５２５）抽升１１﹒９％，衛士通
（深：００２２６８）升一成漲停，星網銳捷（深：００２３９６）升６﹒５％，潤和軟件
（深：３００３３９）升５﹒９％，宇信科技（深：３００６７４）升５﹒１％軟通動力
（深：３０１２３６）升４﹒６％，廣電運通（深：００２１５２）升３﹒９％，新大陸
（深：０００９９７）升近４％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看