《經濟通通訊社３１日專訊》深證成指半日升０﹒６５％，報１０４６９﹒９１點，深證中

小創新指數半日升１﹒９７％，報２２５２﹒６６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２５﹒８９億元，用５﹒８９億

元或１﹒１％。

市場當前關注房企下周要償還的龐大規模利息，有統計數據顯示，下周至少有７隻、累計規

模超１００億元的房企債券將集中付息。包括世茂、碧桂園、保利發展等多家房企公司債將迎來

付息兌付日。地產股走低，濱江集團（深：００２２４４）急跌７﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌５﹒３％。

華為公布，華為折疊旗艦ＭａｔｅＸｓ ２已升級支持北斗衛星消息。這意味著，華為

ＭａｔｅＸｓ ２將成為全球首款支持北斗衛星消息的折疊屏手機。鴻蒙概念股今早走強，天融

信（深：００２２１２）漲６﹒２％，潤和軟件（深：３００３３９）升５﹒９％，軟通動力

（深：３０１２３６）升４﹒６％。

數字貨幣概念股再升，博思軟件（深：３００５２５）抽升１１﹒９％，衛士通

（深：００２２６８）升一成漲停，星網銳捷（深：００２３９６）升６﹒５％，潤和軟件

（深：３００３３９）升５﹒９％，宇信科技（深：３００６７４）升５﹒１％軟通動力

（深：３０１２３６）升４﹒６％，廣電運通（深：００２１５２）升３﹒９％，新大陸

（深：０００９９７）升近４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

