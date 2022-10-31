  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/10/2022 15:07

《深股通》深成指收跌０﹒０５％，中小創新指升１﹒５３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》深證成指今日收跌０﹒０５％，報１０３９７﹒０４點，深證
中小創新指數收升１﹒５３％，報２２４３﹒０２點。
　　外資再次大量流走，全日通過陸股通淨流出逾９０億元人民幣。白酒股跌幅加劇，五糧液
（深：０００８５８）跌２﹒９％，瀘州老窖（深：０００５６８）挫２﹒５％，古井貢酒
（深：０００５９６）跌２﹒１％，洋河股份（深：００２３０４）、酒鬼酒
（深：０００７９９）跌約１％。
　　人行行長易綱今日在線上參加「２０２２年香港金融科技周」活動時表示，目前，人行正在
與香港金融管理局以及其他貨幣當局就央行數字貨幣（ＣＢＤＣ）開展合作。數字貨幣概念落鑊
，中科江南（深：３０１１５３）、科創信息（深：３００７３０）升兩成漲停，雄帝科技
（深：３００５４６）升８﹒４％。
　　市場當前關注房企下周要償還的龐大規模利息，有統計數據顯示，下周至少有７隻、累計規
模超１００億元的房企債券將集中付息。包括世茂、碧桂園、保利發展等多家房企公司債將迎來
付息兌付日。地產股走低，濱江集團（深：００２２４４）急跌９％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌５﹒７％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金