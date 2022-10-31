《經濟通通訊社３１日專訊》深證成指今日收跌０﹒０５％，報１０３９７﹒０４點，深證

中小創新指數收升１﹒５３％，報２２４３﹒０２點。

外資再次大量流走，全日通過陸股通淨流出逾９０億元人民幣。白酒股跌幅加劇，五糧液

（深：０００８５８）跌２﹒９％，瀘州老窖（深：０００５６８）挫２﹒５％，古井貢酒

（深：０００５９６）跌２﹒１％，洋河股份（深：００２３０４）、酒鬼酒

（深：０００７９９）跌約１％。

人行行長易綱今日在線上參加「２０２２年香港金融科技周」活動時表示，目前，人行正在

與香港金融管理局以及其他貨幣當局就央行數字貨幣（ＣＢＤＣ）開展合作。數字貨幣概念落鑊

，中科江南（深：３０１１５３）、科創信息（深：３００７３０）升兩成漲停，雄帝科技

（深：３００５４６）升８﹒４％。

市場當前關注房企下周要償還的龐大規模利息，有統計數據顯示，下周至少有７隻、累計規

模超１００億元的房企債券將集中付息。包括世茂、碧桂園、保利發展等多家房企公司債將迎來

付息兌付日。地產股走低，濱江集團（深：００２２４４）急跌９％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌５﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

