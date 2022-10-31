《經濟通通訊社３１日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，截至９月

３０日止第三季度純利約５７﹒１６億元（人民幣．下同），同比升３﹒５倍，每股盈利

１﹒９７元，扣除非經常性損益之純利約５３﹒３６億元，升９﹒３倍，營業收入約１１７１億

元，升１﹒１６倍。

比亞迪指新能源汽車業務增加所致，首三季純利約９３﹒１１億元，升２﹒８倍，每股盈利

３﹒２元，扣除非經常性損益之純利約８３﹒６５億元，升８﹒４４倍，營業收入約２６７７億

元，升８４﹒３７％。

另外，《財新》引述消息人士報道稱，比亞迪將在山東煙台一家船廠訂造多達８艘滾裝船。

８艘總造價接近５０億元，每艘可裝載７７００輛汽車。目前基本確定建造的是６艘，另外２艘

是選擇權訂單。

企查查ＡＰＰ顯示，近日，濟南比亞迪半導體技術有限公司成立，註冊資本５０００萬元，

經營範圍包含集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品銷售；半導體照明器件銷售；半導

體分立器件銷售等。該公司由比亞迪半導體股份有限公司１００％控股。

比亞迪Ａ股目前揚１﹒９％，報２４４﹒４５元；Ｈ股升３﹒７％，報１７１﹒９港元。

（ｊｔ）

