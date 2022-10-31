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AH股新聞

31/10/2022 10:00

《Ａ股焦點》比亞迪Ａ走高，上季多賺３﹒５倍，斥５０億訂運輸船

　　《經濟通通訊社３１日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，截至９月
３０日止第三季度純利約５７﹒１６億元（人民幣．下同），同比升３﹒５倍，每股盈利
１﹒９７元，扣除非經常性損益之純利約５３﹒３６億元，升９﹒３倍，營業收入約１１７１億
元，升１﹒１６倍。
　　比亞迪指新能源汽車業務增加所致，首三季純利約９３﹒１１億元，升２﹒８倍，每股盈利
３﹒２元，扣除非經常性損益之純利約８３﹒６５億元，升８﹒４４倍，營業收入約２６７７億
元，升８４﹒３７％。
　　另外，《財新》引述消息人士報道稱，比亞迪將在山東煙台一家船廠訂造多達８艘滾裝船。
８艘總造價接近５０億元，每艘可裝載７７００輛汽車。目前基本確定建造的是６艘，另外２艘
是選擇權訂單。
　　企查查ＡＰＰ顯示，近日，濟南比亞迪半導體技術有限公司成立，註冊資本５０００萬元，
經營範圍包含集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品銷售；半導體照明器件銷售；半導
體分立器件銷售等。該公司由比亞迪半導體股份有限公司１００％控股。
　　比亞迪Ａ股目前揚１﹒９％，報２４４﹒４５元；Ｈ股升３﹒７％，報１７１﹒９港元。
（ｊｔ）

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