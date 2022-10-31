《經濟通通訊社３１日專訊》華為公布，華為折疊旗艦ＭａｔｅＸｓ ２已升級支持北斗衛
星消息。這意味著，華為ＭａｔｅＸｓ ２將成為全球首款支持北斗衛星消息的折疊屏手機。
鴻蒙概念股今早走強，中科軟（滬：６０３９２７）抽升６﹒７％，天融信
（深：００２２１２）漲４﹒２％，潤和軟件（深：３００３３９）升３﹒５％，江淮汽車
（滬：６００４１８）升逾３％，軟通動力（深：３０１２３６）升２﹒９％，新大陸
（深：０００９９７）升２﹒７％，華軟科技（深：００２４５３）揚２﹒４％，中科創達
（深：３００４９６）升２﹒３％，巨人網絡（深：００２５５８）升１﹒７％，宇信科技
（深：３００６７４）、湯姆貓（深：３００４５９）彈１％。
此前，華為發布旗艦手機華為Ｍａｔｅ ５０系列，是全球首款支持北斗衛星消息的大眾智
能手機。此外，華為將於１１月２日召開華為Ｐｏｃｋｅｔ Ｓ及全場景新品發布會，屆時將發
布新款折疊屏手機ＨＵＡＷＥＩ Ｐｏｃｋｅｔ Ｓ。同時，華為開發者大會２０２２將於１１
月４日至６日召開，屆時將帶來鴻蒙操作系統的最新進展。（ｊｔ）
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