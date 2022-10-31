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AH股新聞

31/10/2022 11:25

《Ａ股焦點》京滬高鐵微升，第三季淨利潤急增至１１﹒８億元人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》京滬高鐵（滬：６０１８１６）公布，２０２２年前三季度，
實現營業收入１５２﹒２５億元（人民幣．下同），實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損
益的淨利潤１﹒５１億元。其中第三季度，京滬高鐵度實現營業收入７２﹒９８億元，實現歸屬
於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤１１﹒８１億元。今年三季度，京滬高鐵經營業績
較二季度實現大幅提升，彌補上半年虧損實現扭虧為盈。
　　今年上半年，國內人員流動及旅客出行需求下降。根據京滬高鐵８月底發布的半年報顯示，
京滬高鐵上半年實現營業收入７９﹒２８億元，歸屬於上市公司股東扣非淨虧損１０﹒３億元。
　　進入第三季度，京滬高鐵沿線旅客出行需求明顯回暖，營業收入大比例提升，第三季度實現
盈利並完全彌補上半年虧損業績。按季度數據來看，京滬高鐵第一季度實現營業收入５６﹒７９
億元，第二季度營業收入收僅為２２﹒４８億元，但在第三季度營業收入提升到７２﹒９８億元
，第三季度營業收入環比增長２２４﹒６４％。
　　京滬高鐵現升０﹒５％，報４﹒４８元。（ｊｔ）

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