《經濟通通訊社３１日專訊》人行行長易綱今日在線上參加「２０２２年香港金融科技周」

活動時表示，目前，人行正在與香港金融管理局以及其他貨幣當局就央行數字貨幣（ＣＢＤＣ）

開展合作。希望此類合作能夠更好地服務於國際國內市場需求，並有助於鞏固香港作為國際金融

中心的地位。Ａ場數字貨幣概念午後落鑊，中科江南（深：３０１１５３）升兩成漲停，科創信

息（深：３００７３０）飆１９﹒８％，信安世紀（滬：６８８２０１）大漲１２﹒１％，雄帝

科技（深：３００５４６）、美亞柏科（深：３００１８８）飆逾１％，正通電子

（深：００２１９７）、南天信息（深：０００９４８）、衛士通（深：００２２６８）等紛紛

漲停。

易綱指出，研發數字人民幣主要是為了滿足國內零售支付需求，提升金融普惠水平，提高央

行貨幣發行和支付體系的效率。人行嚴格遵循消費者隱私保護相關法律法規，通過先進的技術手

段和嚴格的管理機制確保個人信息安全。但他同時強調，匿名和透明並不是非黑即白，這中間有

很多微妙之處需要謹慎權衡。特別要在保護個人隱私和打擊非法活動之間取得精準的平衡。

