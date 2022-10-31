《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，行長易綱今日在線上參加「２０２２年香港金

融科技周」活動時表示，目前，人行正在與香港金融管理局以及其他貨幣當局就央行數字貨幣

（ＣＢＤＣ）開展合作。希望此類合作能夠更好地服務於國際國內市場需求，並有助於鞏固香港

作為國際金融中心的地位。

易綱表示，在數字經濟背景下，研發ＣＢＤＣ有助於更有效地滿足公眾對法定貨幣的需求。

根據國際清算銀行的最新調查，在８１家受訪的貨幣當局中，９０％的貨幣當局正在研發

ＣＢＤＣ。與此同時，ＣＢＤＣ在實際應用中仍然存在一些值得關注的問題。其中，隱私保護是

中方最重視的問題之一。



＊在保護隱私和打擊非法活動見取得精準平衡＊



易綱指出，研發數字人民幣主要是為了滿足國內零售支付需求，提升金融普惠水平，提高央

行貨幣發行和支付體系的效率。人行嚴格遵循消費者隱私保護相關法律法規，通過先進的技術手

段和嚴格的管理機制確保個人信息安全。交易數據均加密存儲。對個人敏感信息進行匿名化處理

，這些信息交易第三方不可見。未經法律充分授權，任何單位和個人不得查詢或使用相關信息。

同時，限額較低的四類錢包和准帳戶型「硬錢包」在線上和線下均支持小額匿名交易。

他同時強調，匿名和透明並不是非黑即白，這中間有很多微妙之處需要謹慎權衡。特別要在

保護個人隱私和打擊非法活動之間取得精準的平衡。（ｗｌ）

