《經濟通通訊社３１日專訊》中國外交部公布，中央政治局委員、國務委員兼外長王毅，今

日應約同美國國務卿布林肯通電話，就當前及今後一段的中美關係交換了意見。王毅指出，推動

中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待。美方應停止對華

遏制打壓的做法，不要為兩國關係製造新的障礙。美方出台對華出口管制新規，限制對華投資，

嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害中方正當權益，必須予以糾正。

中方引述布林肯表示，世界期待美中合作。美方願就下階段美中關係同中方保持溝通，開展

合作，探討兩國關係的基礎。

雙方還就烏克蘭等問題交換了看法。王毅強調，各方應保持克制，冷靜決斷，加大外交努力

，避免局勢進一步升級甚至失控。只要有一線希望，就不能關閉談判的大門；只要有百分之一的

可能，就要為和平付出百分之百的努力。

美方稍早公布的雙方對話內容更為精簡。美國國務院的公告提及，布林肯與王毅討論需維持

雙方溝通管道，負責任地管理美中關係。布林肯向王毅提及俄烏戰爭及其對全球安全與經濟穩定

造成的威脅，還向王毅提及海地局勢惡化。



＊中國繼續奉行對外開放國策，可研讀二十大報告了解中國＊



中國外交部還引述布林肯指，美方密切關注中共二十大和大會報告。對此，王毅表示，中國

將繼續沿著中國特色社會主義這條已經被證明成功的道路堅定不移走下去。中國黨和政府的大政

方針將保持高度連續性和穩定性。大會對外發出的重要信息是，中國將堅持維護世界和平、促進

共同發展的外交政策宗旨，繼續奉行對外開放的基本國策，以中國式現代化推動人類整體進步，

以中國的新發展為世界帶來新機遇，這是中國為動盪不安的國際形勢提供的最大穩定性。

王毅說，美方如果真想了解中國，就請認真研讀二十大報告。中國的內外政策公開透明，戰

略意圖光明磊落。美方不要再戴著有色眼鏡主觀臆測，更不要讓意識形態偏見蒙蔽雙眼。

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