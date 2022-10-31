《經濟通通訊社３１日專訊》市場監管總局等七部門聯合印發《關於進一步規範明星廣告代

言活動的指導意見》。其中明確，明星應當嚴格遵守相關法律法規規定，做到依法、依規、誠信

開展廣告代言活動。不得為法律禁止生產、銷售的產品（含禁止提供的服務）進行廣告代言；不

得為未使用過的商品（未接受過的服務）作推薦、證明；不得為無證經營的市場主體或者其他應

取得審批資質但未經審批的企業進行廣告代言。

《意見》規定，明星不得為煙草及煙草製品（含電子煙）、校外培訓、醫療、藥品、醫療器

械、保健食品和特殊醫學用途配方食品進行廣告代言；不得違反其他法律法規對廣告宣傳的有關

規定。廣告代言過程中，不得泄露國家秘密或者個人隱私；不得誇大商品功效；不得引用無從考

證的數據；不得對其他經營者進行商業詆毀；不得對產品的價格、優惠條件等作引人誤解的宣傳

；不得對資產管理產品直接或者變相宣傳、承諾保本保收益或者以預測投資業績等方式暗示保本

、無風險、保收益等；不得對借貸類金融產品一味宣傳低門檻、低利率、輕鬆貸，引發消費者誤

解。（ｗｌ）

