《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行今日發布的２０２２年９月份金融市場運行情況顯示

，９月份，債券市場共發行各類債券５２０１５﹒９億元（人民幣．下同）。其中國債發行

９０５８﹒７億元，地方政府債券發行３０１０﹒８億元，金融債券發行８９２３﹒１億元，公

司信用類債券發行１１７５３﹒７億元，信貸資產支持證券發行４１６﹒９億元，同業存單發行

１８３０４﹒１億元。當月，銀行間債券市場現券成交２４﹒７萬億元，日均成交

１１７６９﹒２億元，同比增加４３﹒６％，環比減少４﹒２％。

截至２０２２年９月末，境外機構在中國債券市場的托管餘額為３﹒５萬億元，佔中國債券

市場托管余額的比重為２﹒４％。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管餘額為３﹒４萬億元

；分券種看，境外機構持有國債２﹒３萬億元、佔比６７﹒２％，政策性金融債０﹒８萬億元、

佔比２３﹒２％。

貨幣市場運行情況方面，９月份，銀行間貨幣市場成交共計１４８﹒１萬億元，同比增加

４８﹒６％，環比減少１２﹒９％。



＊９月上證指數跌５﹒６％，深證成指跌８﹒８％＊



９月末，上證指數收於３０２４﹒３９點，較上月末下跌１７７﹒８點，跌幅為５﹒６％；

深證成指收於１０７７８﹒６１點，較上月末下跌１０３７﹒２點，跌幅為８﹒８％。９月份，

滬市日均交易量為３１４１﹒４億元，環比減少２４﹒１％；深市日均交易量為４１５６﹒７億

元，環比減少３０％。（ｗｌ）

