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AH股新聞

31/10/2022 17:11

《神州金融》９月債券市場發行債券５﹒２萬億元，成交環比跌４％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行今日發布的２０２２年９月份金融市場運行情況顯示
，９月份，債券市場共發行各類債券５２０１５﹒９億元（人民幣．下同）。其中國債發行
９０５８﹒７億元，地方政府債券發行３０１０﹒８億元，金融債券發行８９２３﹒１億元，公
司信用類債券發行１１７５３﹒７億元，信貸資產支持證券發行４１６﹒９億元，同業存單發行
１８３０４﹒１億元。當月，銀行間債券市場現券成交２４﹒７萬億元，日均成交
１１７６９﹒２億元，同比增加４３﹒６％，環比減少４﹒２％。
　　截至２０２２年９月末，境外機構在中國債券市場的托管餘額為３﹒５萬億元，佔中國債券
市場托管余額的比重為２﹒４％。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管餘額為３﹒４萬億元
；分券種看，境外機構持有國債２﹒３萬億元、佔比６７﹒２％，政策性金融債０﹒８萬億元、
佔比２３﹒２％。
　　貨幣市場運行情況方面，９月份，銀行間貨幣市場成交共計１４８﹒１萬億元，同比增加
４８﹒６％，環比減少１２﹒９％。
　
＊９月上證指數跌５﹒６％，深證成指跌８﹒８％＊
　
　　９月末，上證指數收於３０２４﹒３９點，較上月末下跌１７７﹒８點，跌幅為５﹒６％；
深證成指收於１０７７８﹒６１點，較上月末下跌１０３７﹒２點，跌幅為８﹒８％。９月份，
滬市日均交易量為３１４１﹒４億元，環比減少２４﹒１％；深市日均交易量為４１５６﹒７億
元，環比減少３０％。（ｗｌ）

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