《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１０月份，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

為４９﹒２％，比上月下降０﹒９個百分點，創２０２２年７月以來三個月新低，亦顯著低於市

場預期的５０％。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１０月份，受國內疫情多發

散發等影響，中國採購經理指數有所回落，中國經濟恢復發展基礎需進一步穩固。在調查的２１

個行業中，有１１個位於擴張區間，製造業景氣面總體穩定。

１０月份，生產指數和新訂單指數分別為４９﹒６％和４８﹒１％，比上月下降１﹒９和

１﹒７個百分點，製造業生產和市場需求景氣度均有所回落。從行業情況看，農副食品加工、石

油煤炭及其他燃料加工、醫藥、汽車製造等行業生產指數和新訂單指數均連續兩個月位於擴張區

間，產需保持增長；紡織、木材加工及家具製造、化學纖維及橡膠塑料製品等行業兩個指數均下

降５個百分點以上。



＊原材料購購進價格指數續漲＊



主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為５３﹒３％和４８﹒７％，高於上月２﹒０

和１﹒６個百分點，其中主要原材料購進價格指數連續兩個月位於擴張區間，製造業原材料採購

價格總體水平較上月繼續上漲。從行業情況看，農副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行業

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別高於６０﹒０％和５３﹒０％，原材料採購價格和

產品銷售價格同步上漲；紡織、木材加工及家具製造等行業兩個價格指數均低於臨界點，市場價

格有所回落。

１０月份，大型企業ＰＭＩ為５０﹒１％，比上月下降１﹒０個百分點，繼續保持擴張。其

中，生產指數為５１﹒３％，連續６個月高於臨界點，大型企業生產持續增長。中、小型企業

ＰＭＩ分別為４８﹒９％和４８﹒２％，比上月下降０﹒８和０﹒１個百分點，繼續位於臨界點

以下，中、小型企業生產經營壓力有所加大。



＊高耗能行業ＰＭＩ降至收縮，是製造業景氣回落主因之一＊



多數行業預期穩定。生產經營活動預期指數為５２﹒６％，位於景氣區間，製造業恢復發展

預期總體穩定。在調查的２１個行業中，有１３個生產經營活動預期指數高於臨界點，其中農副

食品加工、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數持續位於５８％

以上較高景氣區間，企業對近期市場發展信心相對較強。

調查結果還顯示，１０月高耗能行業中反映市場需求不足的企業比重為５６﹒７％，高於總

體３﹒９個百分點；高耗能行業ＰＭＩ為４８﹒８％，低於上月１﹒８個百分點，降至收縮區間

，是製造業景氣回落的主要原因之一。（ｗｌ）

