  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/10/2022 10:01

【數據解讀】統計局：服務業指數降至４７％，零售等業務總量下跌

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布的數據顯示，１０月份，非製造業商務活動指
數為４８﹒７％，比上月下降１﹒９個百分點，低於臨界點，非製造業恢復態勢放緩。統計局服
務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１０月份，國內疫情點多面廣頻發，服務業商務活動指
數降至４７％，低於上月１﹒９個百分點，服務業景氣水平有所回落。
　　從行業情況看，零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務等接觸性聚集性
服務行業商務活動指數低位回落，業務總量下降；電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務
等行業商務活動指數繼續高於５５％，業務總量保持較快增長。
　　從市場預期看，業務活動預期指數為５６﹒７％，高於上月０﹒６個百分點，其中郵政、互
聯網軟件及信息技術服務等行業受「雙十一」促銷活動臨近等因素帶動，業務活動預期指數均位
於６０％以上高位景氣區間，企業預期向好。
　
＊建築業商務活動指數回落，仍位於較高景氣區間＊
　
　　１０月份，建築業商務活動指數為５８﹒２％，低於上月２﹒０個百分點，仍位於較高景氣
區間。其中，土木工程建築業商務活動指數為６０﹒８％，連續兩個月位於高位景氣區間，表明
工程建設施工進度穩步推進，行業生產活動擴張加快。從市場預期看，業務活動預期指數為
６４﹒２％，為近期高點，建築業企業對行業發展樂觀度有所提升。
　　當月綜合ＰＭＩ產出指數為４９﹒０％，比上月下降１﹒９個百分點，落至臨界點以下，表
明中國企業生產經營活動總體有所放緩。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業
商務活動指數分別為４９﹒６％和４８﹒７％。（ｗｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰31/10/2022 10:09  《Ａ股焦點》多家房企債迎付息兌付日，地產股沽壓重，保利挫８％

其他AH股新聞
More

31/10/2022 10:13  《Ａ股業績》統計：Ａ股公司第三季度淨利環比降１１％，同比略增

31/10/2022 10:12  【聚焦人幣】野村：官方或利用商銀逾６千億美元外匯存款干預匯市

31/10/2022 10:12  《神州能源》中國煤炭運銷協會：預計後期煤炭供需總體相對平衡

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金