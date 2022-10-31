《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布的數據顯示，１０月份，非製造業商務活動指

數為４８﹒７％，比上月下降１﹒９個百分點，低於臨界點，非製造業恢復態勢放緩。統計局服

務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，１０月份，國內疫情點多面廣頻發，服務業商務活動指

數降至４７％，低於上月１﹒９個百分點，服務業景氣水平有所回落。

從行業情況看，零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務等接觸性聚集性

服務行業商務活動指數低位回落，業務總量下降；電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務

等行業商務活動指數繼續高於５５％，業務總量保持較快增長。

從市場預期看，業務活動預期指數為５６﹒７％，高於上月０﹒６個百分點，其中郵政、互

聯網軟件及信息技術服務等行業受「雙十一」促銷活動臨近等因素帶動，業務活動預期指數均位

於６０％以上高位景氣區間，企業預期向好。



＊建築業商務活動指數回落，仍位於較高景氣區間＊



１０月份，建築業商務活動指數為５８﹒２％，低於上月２﹒０個百分點，仍位於較高景氣

區間。其中，土木工程建築業商務活動指數為６０﹒８％，連續兩個月位於高位景氣區間，表明

工程建設施工進度穩步推進，行業生產活動擴張加快。從市場預期看，業務活動預期指數為

６４﹒２％，為近期高點，建築業企業對行業發展樂觀度有所提升。

當月綜合ＰＭＩ產出指數為４９﹒０％，比上月下降１﹒９個百分點，落至臨界點以下，表

明中國企業生產經營活動總體有所放緩。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業

商務活動指數分別為４９﹒６％和４８﹒７％。（ｗｌ）

