【ＦＯＣＵＳ】極右潰敗？繼一年前白宮易主，巴西的博爾索納羅（Ｊａｉｒ

Ｂｏｌｓｏｎａｒｏ）周一（３１日）正式淪為該國２５年來首位未能成功連任的總統。但如同

老友「正版」特朗普斬獲逾７４００萬票，此位極右翼的「熱帶特朗普」在剛塵埃落定的第二輪

投票斬獲逾５８００萬票，跟強勢回歸的左翼前總統盧拉（Ｌｕｉｚ Ｉｎａｃｉｏ Ｌｕｌａ

ｄａ Ｓｉｌｖａ）的得票率差距，僅不到２個百分點。



＊「熱帶特朗普」縱亞馬遜濫伐＊



被環保人士稱為「Ｖｏｔｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｐｌａｎｅｔ」的巴西總統大選，經過兩輪

近身肉搏，終於以２１２萬票或１﹒８％得票率的微小差距決出勝負－－金屬工人出身、７７歲

的左翼領袖盧拉，將於明年１月１日開啟第三任總統任期（此前為２００３年至２０１０年）；

陸軍軍官出身、６７歲的右翼強人博爾索納羅連任敗北。

２０１８年高舉「反腐敗」及「捍衛傳統家庭價值」大旗，成功贏得總統寶座的博爾索納羅

，因臭名昭著的宣揚仇恨、辱駡女性、捍衛槍械等言論，被視為法西斯主義者。他在疫情之初對

新冠病毒輕描淡寫及抵制疫苗，令全國亡魂超過６８萬，僅次美國。

最令人側目的是，是他在「地球之肺」亞馬遜森林大力推廣採礦、伐木、牧場，４年任期間

，累計砍伐面積逾４萬平方公里，相當於一個瑞士。



＊拉丁美洲「粉紅浪潮」添聲勢＊



承諾「打擊非法砍伐森林」的盧拉勝出，料為即將在埃及召開的聯合國氣候峰會

（ＣＯＰ２７）帶來正面消息；而這個全球舉足輕重的大豆、橙、玉米、雞肉、鐵礦石出口國、

拉丁美洲最大國家，未來政經走向，亦備受關注。

美國總統拜登在第一時間發表聲明稱，期待在未來數月和數年的合作；法國總統馬克龍表示

，選舉「開啟了巴西曆史的新篇章」；加拿大總理杜魯多則指，「巴西人民已經發聲」。

對拜登而言，顯然樂見跟特朗普交情不淺的博爾索納羅下台，但巴西最新加入拉丁美洲的左

翼政府（秘魯、哥倫比亞、智利、洪都拉斯）「粉紅浪潮」，同不令人輕鬆。特別是盧拉曾公開

稱

，如果贏得總統選舉，將致力在拉丁美洲創造一種貨幣ＳＵＲ，以降低對美元的依賴，以及批評

拜登「本可以避免俄烏戰爭，而不是煽動它。」



＊執政臨掣肘，惟債匯暗示潛力＊



跟小馬科斯（Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ Ｍａｒｃｏｓ Ｊｒ﹒）喚起菲律賓人對「黃金時代」

的記憶贏得總統選舉相似，２００３年至２０１０年執政期間受惠商品繁榮周期、令巴西榮登全

球第六大經濟體的盧拉，亦大打懷舊牌，誓言「重建巴西」。

球第六大經濟體的盧拉，亦大打懷舊牌，誓言「重建巴西」。

不過，他擬增加公共支出推動經濟增長、取消對大多數月入低於９５０美元巴西人的所得稅

、提高對富人徵稅等政策主張，恐受到兩大掣肘：一是巨額結構性財赤；二是博爾索納羅所在的

自由黨，仍把持國會最大黨。此外，這個全球第三大農產品出口國，製造業佔ＧＤＰ比重已跌至

１０％邊緣，恐預示未來增長失速和競爭力衰落。

儘管如此，以巴西里拉兌美元年初至今不跌反升近５％，而十年期國債實際收益率跑贏一眾

主要經濟體看，政治風險暫消除，２０２３年隨時成最熱新興市場。

