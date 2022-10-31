《經濟通通訊社３１日專訊》內地疫情再度升溫，廣東省昨日（３０日）急增７５９宗本土

個案。廣東省衛健委公布，全省新增本土確診病例２８９宗（廣州２３２宗，深圳２１宗，汕頭

２宗，佛山１９宗，韶關２宗，梅州１２宗，江門１宗）；新增本土無症狀感染者４６８女（廣

州２９５宗，深圳９宗，佛山８０宗，韶關２宗，梅州７６宗，東莞３宗，江門２例，清遠１宗

）；另有２例本土無症狀轉確診病例。

疫情最嚴重的廣州市疾控中心警告，雖然新增病例主要來自中、高風險區，但低風險區亦有

一些新個案，一旦市民風險意識不高，沒有做足防控檢疫工作，就可能引發新的傳播。據「廣州

海珠發布」公眾號消息，上周四（２７日）起對海珠區執行社會面疫情防控，全區除琶洲街外，

停止非必要流動、活動，倡導居家辦公，部分非城市保障型企業停工，要求各市場部門保障市民

居家生活供應充足穩定。相關防控措施實施至昨日午夜１２時。

深圳報告３０宗本土確診個案，其中福田區沙頭街道、光明區玉塘街道等區域劃定為風險區

域，實行風險管控，區域內所有居民需完成核酸篩查，連續７日無新增感染者則可降低、解除風

險。

廣東珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告：根據疫情防控需要，經珠澳聯防聯

控機制協商一致，自１０月３０日１８時起，所有經珠澳口岸入境、出境人員均須持２４小時內

核酸檢測陰性證明，該措施暫定５天。（ｃａ）

