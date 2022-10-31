《經濟通通訊社３１日專訊》內地去年入秋爆發缺電危機，多地被迫實施限電。國務院上周

五（２８日）開會部署入冬保暖保供工作，副總理韓正要求全力推動煤炭穩產增產，積極推動天

然氣增儲增產，確保價格穩定；他還強調，要保障民眾溫暖過冬，絕不允許發生「拉閘限電」。

韓正指出，高度重視今冬保暖保供工作。在有關方面共同努力下，今年冬能源保供穩價「具

備了較好的基礎」。要繼續加強資源統籌和政策支持，做實做細保暖保供工作，確保經濟平穩運

行，確保能源安全保供，確保居民用電用氣用能價格穩定、群眾溫暖過冬。



＊業內：新能源電價補貼對部分持有電站企業有影響＊



此外，國家能源局２８日組織召開２０２２－２０２３年採暖季天然氣保供穩價專題會議，

會議要求，面對複雜嚴峻的國際環境，要客觀認識和准確把握今冬明春採暖季天然供需形勢，強

化合同履約執行，強化民生用氣保障；立足國內全力增儲上產，狠抓基礎設施重大工程按期投用

；堅持採暖季煤炭、電力和天然氣多能互補，強化採暖季天然氣行業多企互濟；打好管道佔壓清

理攻堅戰，切實做好管道保護。各企業要團結一致，全力以赴確保採暖季天然氣保供穩價工作再

落實。

另外，針對近日有媒體報道稱「新能源電價補貼迎史上最嚴核查」一事，內媒報道，今年３

月，國家發改委等三部委已宣布在全國範圍內開展可再生能源發電補貼核查工作，而上市公司太

極實業（滬：６００６６７）則在８月公告稱，因存在部分光伏電站項目違規，需要繳回電費補

貼，最新公告披露這一金額為４﹒１３億元人民幣。

業內人士表示，可再生能源補貼核查重點在於項目違規轉讓，超過核准的裝機容量，以及截

止時間沒有全容量並網卻拿了全容量補貼三個方面，重點追查持有光伏電站公司違規倒賣、股權

變更情況，對於一些持有光伏電站企業存在影響。此次排查有利於減少補貼資金缺口，推進欠補

問題解決。（ｃａ）

