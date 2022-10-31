《經濟通通訊社３１日專訊》上周五（２８日）恒指低開３點，報１５４２４點。最高升

１４點報１５４４１點，最低跌６５７點報１４７７０點。恒指收報１４８６３點，跌５６４點

或３﹒６６％。

北水全日淨流入４２﹒８億元，減少２３﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是藥明生物

（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是快手

（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）、中國神華（０１０８８）。

主板成交１２４６﹒２億元增加１﹒４％。其中港股通成交２９５﹒３億元，佔總成交

２３﹒７％。

藥明生物跌２﹒３９％報３８﹒８元，北水淨買入１０﹒９億元；騰訊控股跌５﹒８２％報

２００﹒８元，北水淨買入１０﹒５億元；美團跌７﹒５９％報１２１﹒８元，北水淨買入

２﹒３億元。

快手跌８﹒２５％報３２﹒８元，北水淨賣出２﹒２億元；中國海洋石油跌０﹒３１％報

９﹒７７元，北水淨賣出１﹒７億元；中國神華跌２﹒６７％報２１﹒９元，北水淨賣出

８１００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） １０﹒８８

騰訊控股 （００７００） １０﹒４８

美團 （０３６９０） ２﹒３１

比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒８８

新東方在綫 （０１７９７） ０﹒６０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） －２﹒２１

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒７０

中國神華 （０１０８８） －０﹒８１

李寧 （０２３３１） －０﹒４４

康希諾生物 （０６１８５） －０﹒３１

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