《經濟通通訊社３１日專訊》上周五（２８日）恒指低開３點，報１５４２４點。最高升
１４點報１５４４１點，最低跌６５７點報１４７７０點。恒指收報１４８６３點，跌５６４點
或３﹒６６％。
北水全日淨流入４２﹒８億元，減少２３﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是藥明生物
（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是快手
（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１２４６﹒２億元增加１﹒４％。其中港股通成交２９５﹒３億元，佔總成交
２３﹒７％。
藥明生物跌２﹒３９％報３８﹒８元，北水淨買入１０﹒９億元；騰訊控股跌５﹒８２％報
２００﹒８元，北水淨買入１０﹒５億元；美團跌７﹒５９％報１２１﹒８元，北水淨買入
２﹒３億元。
快手跌８﹒２５％報３２﹒８元，北水淨賣出２﹒２億元；中國海洋石油跌０﹒３１％報
９﹒７７元，北水淨賣出１﹒７億元；中國神華跌２﹒６７％報２１﹒９元，北水淨賣出
８１００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） １０﹒８８
騰訊控股 （００７００） １０﹒４８
美團 （０３６９０） ２﹒３１
比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒８８
新東方在綫 （０１７９７） ０﹒６０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） －２﹒２１
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒７０
中國神華 （０１０８８） －０﹒８１
李寧 （０２３３１） －０﹒４４
康希諾生物 （０６１８５） －０﹒３１
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