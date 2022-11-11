《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京海關公布，１０月份，北京地區進出

口３０７６﹒６億元（人民幣．下同），同比增長２５﹒２％。月度進出口規模連續４個月保持

３０００億元以上，增速連續３個月保持２０％以上。

今年前１０個月，北京地區進出口總值２﹒９６萬億元，同比增長１９﹒３％，高於同期全

國增速９﹒８個百分點。其中，進口２﹒５萬億元，同比增長２６﹒６％。

今年前１０個月，北京地區一般貿易進出口２﹒５９萬億元，同比增長２０﹒４％，佔地區

進出口總值的８７﹒４％，比重較去年同期提高０﹒８個百分點。同期，加工貿易進出口

１２０８﹒３億元，同比增長２８﹒３％。前１０個月，北京地區國有企業進出口２﹒１９萬億

元，同比增長３１﹒３％；民營企業進出口２５５２﹒５億元，同比增長９％。



＊前１０月對「一帶一路」進出口同比增長２９﹒５％＊



今年以來，北京企業對「一帶一路」沿線國家進出口加速增長。前１０個月，北京地區對「

一帶一路」沿線國家進出口１﹒３萬億元，同比增長２９﹒５％，佔地區進出口總值的４４％。

同期，對主要貿易夥伴沙特阿拉伯、俄羅斯分別進出口１８４５﹒５億元、１６４２﹒３億元，

分別同比增長４３﹒５％、５２﹒７％。

能源產品明顯拉動進口增長，機電產品、成品油、鋼材出口也增長可觀。前１０個月，北京

地區能源產品進口１﹒３５萬億元，同比增長４９﹒５％，佔地區進口總值的５４﹒３％，機電

產品出口２２４０億元，同比增長２﹒１％，佔地區出口總值的４８﹒２％，成品油出口

１３４７﹒６億元，同比增長１５﹒５％；鋼材出口１６１﹒５億元，同比增長３５﹒６％。

北京海關有關負責人介紹，今年前１０個月北京地區外貿發展呈現新亮點，出口結構向產品

質量、高附加值增長轉變。據統計，前１０個月，北京地區進口半導體製造設備１４３﹒５億元

，增長４０﹒１％；出口集成電路２１４﹒２億元，增長３５﹒８％。

新能源產品成為地區外貿新的增長亮點。前１０個月，北京地區分別出口太陽能電池、鋰離

子蓄電池、電動載人汽車３６億元、９﹒４億元、９﹒２億元，分別增長１８﹒２倍、３﹒１倍

、７﹒１倍。

