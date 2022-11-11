《經濟通通訊社１１日專訊》ＭＳＣＩ明晟公司今早宣布半年度審核變更結果，其中

ＭＳＣＩ中國指數新納入３６隻中國股票，剔除３４隻。

在新納入的中國股票名單中，市值最大的前兩隻股票是港股中國中免（０１８８０）和周大

福（０１９２９），另外還有建發國際集團（０１９０８）、華潤醫藥（０３３２０）、大唐發

電（００９９１）、海昌海洋公園（０２２５５）、新東方在綫（０１７９７）、上海復旦

（０１３８５）；納入的Ａ股包括思瑞浦（滬：６８８５３６）、蘇州銀行

（深：００２９６６）、鋼研高納（深：３０００３４）、燕京啤酒（深：０００７２９）等

２８隻標的。

遭到剔除的股票包括阿里影業（０１０６０）、康熙諾生物（０６１８５）

（滬：６８８１８５）、旭輝控股（００８８４）、和黃醫藥（０００１３）、東北證券

（深：０００６８６）、張江高科（滬：６００８９５）等。

由於ＭＳＣＩ中國指數被嵌套進ＭＳＣＩ新興市場指數，因此股票進入ＭＳＣＩ中國指數，

便意味著進入了ＭＳＣＩ全球標準指數系列，從而獲得大量被動資金跟蹤。本次ＭＳＣＩ季度指

數調整將於１１月３０日收市後正式生效，審議結果依然僅涉及個股的調整，不涉及擴容。

（ｌｃ）

