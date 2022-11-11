《經濟通通訊社１１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，旗下子
公司於首十月期間的原保險合同保費收入為按年升２﹒２％至約６５６１﹒３１億元人民幣。
（ｂｎ）
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11/11/2022 18:23
平保（０２３１８）首十月原保險合同保費收入升２﹒２％
《經濟通通訊社１１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，旗下子
公司於首十月期間的原保險合同保費收入為按年升２﹒２％至約６５６１﹒３１億元人民幣。
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