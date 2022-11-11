《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１０日召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步

優化防控工作的二十條措施。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。



中證監：進一步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍

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記者從接近監管部門人士處獲悉，下一步，中證監進一步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍，盡快覆蓋到

新能源、水利、新型基礎設施等領域，盡快推動首批擴募項目落地，推動已上市優質運營主體通

過增發份額收購資產。



「雙１１」釋放消費新活力

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一年一度的「雙１１」購物節正在進行中，記者在義烏調研時看到，很多商戶訂單充足。值得關

注的是，越來越多的義烏市場商戶正在主動求變，在轉型創新中尋找消費的新活力和增長點。





《上海證券報》



中共中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１０日召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步

優化防控工作的二十條措施。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。



中證監五方面入手推動公募ＲＥＩＴｓ常態化發行

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截至目前，已上市基礎設施公募ＲＥＩＴｓ共募集資金６１８億元（人民幣．下同），回收資金

帶動新項目投資額超過３３００億元。下一步，中證監將繼續加快推進公募ＲＥＩＴｓ發展，鼓

勵符合條件的民間投資項目發行ＲＥＩＴｓ，盡快推動首批擴募項目落地。



個人養老金帳戶和投資準備工作已就緒

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中基協養老金業務委員會近日召開２０２２年第二次會議，中證監相關負責人在會上表示，個人

養老金帳戶和投資的相關準備工作已就緒，個人養老金基金產品和銷售機構名錄將於近期發布。





《證券時報》



中共中央政治局常務委員會召開會議

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中共中央政治局常務委員會１０日召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步

優化防控工作的二十條措施。中共中央總書記習近平主持會議併發表重要講話。



１０月新增貸款６１５２億，Ｍ２同比增長１１﹒８％

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人行１０日發布最新的金融和社會融資數據顯示，１０月中國新增人民幣貸款６１５２億元，同

比少增２１１０億元；１０月社融增量為９０７９億元，比上年同期少７０９７億元。



個人養老金基金產品和銷售機構名錄近期將發布

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中基協養老金業務委員會日前在北京召開２０２２年第二次會議。記者獲悉，目前個人養老金帳

戶和投資的相關準備工作已就緒，個人養老金基金產品和銷售機構名錄將於近期發布。（ｌｃ）

