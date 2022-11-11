

《神州經脈》國務院今午宣布優化疫情防控措施，包括縮短密接隔離天數、簡化風險區分類

、取消入境航班熔斷機制及降低核酸檢測Ｃｔ值標準等。受消息影響，市場情緒全面高漲，Ａ股

、人民幣匯率和商品期貨紛紛大漲。Ａ股市場午後擴大漲幅，滬綜指高開高走，午後一度飆近

３％，一度站上３１００點，尾市升幅放緩，仍漲１﹒６９％，收報３０８７﹒２９，按周升

０﹒５４％。深成指升２﹒１２％，創業板指漲２﹒０４％。旅遊、民航、酒店及餐飲板塊快速

拉升，房地產板塊掀漲停潮，並帶動家居、建材等產業鏈走高，不過，醫藥股午後大幅跳水。

在岸離岸人民幣雙雙大漲至逾一個月新高。外資結束連續四日淨流出，今日通過陸股通流入

１４６﹒６６億元（人民幣．下同），為９月９日以來的年內次高。兩市全日成交１２２３１億

元，按日大增４５﹒１％，是６月２９日以來最多。

國務院聯防聯控機制發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作

的通知》，落實二十條措施。北京，外交部發言人趙立堅回應稱，中方出台這些進一步的措施是

為了防控更加科學精準，絕不是放鬆疫情防控，甚至放開、躺平。不過，優化疫情防控的措施發

布後，將改善跨國旅行，也方便有關商業人士來中國進行投資興業。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國外交部發言人華春瑩今日宣布，國家主席習近平將於１１月１４日至１７日赴印尼峇

里出席二十國集團領導人第十七次峰會，１１月１７日至１９日轉赴泰國曼谷出席亞太經合組織

第二十九次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。與會期間，習近平將應約同法國總統馬克龍、

美國總統拜登、塞內加爾總統薩勒、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。美國白

宮稍早亦宣布了習拜將會面的消息。據悉，兩人將討論深化美中溝通渠道，及就共同利益合作等

議題；會談後不會發表任何聯合聲明。白宮官員表示，拜登將在會談中坦率表達美方擔憂，包括

台灣、人權及經濟議題。今次會談將會是拜登就任美國總統後，首次與習近平面對面會談，同時

是中共二十大後，連任中共總書記的習近平首次與拜登會晤。白宮國家安全顧問沙利文表示，相

信兩國領袖將指示團隊，在美中有分歧但可以合作的領域上展開工作，又表示將會向台灣通報美

中領導人會面成果，令台灣對美方的支持得到保證。



２﹒ 中央政治局常委會昨日（１０日）召開會議，部署進一步優化防控工作的二十條措施後，

國務院聯防聯控機制迅速發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作

的通知》，落實二十條措施，包括決定取消入境航班熔斷機制，並將登機前４８小時內２次核酸

檢測陰性證明調整為登機前４８小時內１次核酸檢測陰性證明。對密切接觸者，將「７天集中隔

離＋３天居家健康監測」管理措施調整為「５天集中隔離＋３天居家隔離」。集中隔離醫學觀察

的第１、２、３、５天各開展１次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第１、３天各開展１次核酸檢測

定標準為核酸檢測Ｃｔ值＜３５，對解除集中隔離時核酸檢測Ｃｔ值３５－４０的人員進行風險

評估。將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管控人員。加大「

一刀切」、層層加碼問題整治力度。通知還要求，加快新冠肺炎治療相關藥物儲備。



３﹒ 美國最新ＣＰＩ數據反映通脹終於出現降溫，顯示聯儲局下月放緩加息步伐的機會大增。

美匯指數於紐約尾盤創下１３年來最大單日跌幅，下挫２﹒２％，至１０８﹒１６。人民幣中間

價大幅上調逾５百點子，至近兩周新高；即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨高開８７４點子，午後受

內地放鬆防疫政策沖喜，升幅最多擴大至逾１８００點，一度收復７﹒０７關，全日則飆

１３６８點或１﹒９２％，收報７﹒１１０６，收盤價創９月３０日以來兩個半月新高，且漲幅

為２００５年匯改以來最大。廣發證券首席經濟學家郭磊認為，現階段美國通脹水平距離聯儲局

２％的較遠，而聯儲局加息改變的可能只是１２月斜率，加息持續時間及最終終點進一步明確信

號，後續預期仍可能會有反覆。此外，美匯周五走勢萎靡不振，亦成為人民幣大舉反撲的外部條

件。



４﹒ 時隔逾半年，全國單日新增本土病例再度突破１萬宗。國家衛健委公布，內地昨日（１０

日）合計新增本土陽性病例１０５３５宗，較上日增約１９％。廣東省以３００７宗繼續居首，

河南則躥升至３００５宗緊隨其後，其中近３０００宗在鄭州。廣州疫情持續，海珠區延長防控

措施３日至周日（１３日），並加強社區管控。北京新冠疫情擴大，新增本土病例破百。中央政

治局常務委員會昨日召開會議，總書記習近平強調，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策

略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。不過，也要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層

層加碼」、「一刀切」等做法。要堅持科學精準防控，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療

服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。

會議罕有提及，要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。另據《彭博》引

述一項對經濟學家的調查顯示，中國可能要到明年底才能走出新冠疫情，最快４月才重新開始開

放，恢復正常的速度慢可能會打擊投資者對經濟快速復甦的希望。



５﹒ 支持民營房企發債的「第二支箭」計劃加速落地。據外電報道，中債信用增進公司已將包

括龍湖集團（００９６０）、新城控股（滬：６０１１５５）和美的置業（０３９９０）在內的

開發商列為首批受益於該計劃的發行人。同時，同意為龍湖集團、新城控股、美的置業分別提供

２００億元、１５０億元和５０億元的配額。另據知情人士透露，美的置業最終額度有望高於上

述提及的數額。另據銀行間市場交易商協會１０日公布，龍湖集團２００億元儲架式註冊發行已

獲受理，中債增進公司同步受理企業增信業務意向。對於民營房企開展儲架式註冊發行，內媒《

澎湃新聞》引述接近碧桂園（０２００７）的人士透露，碧桂園正在申請中。儲架式註冊發行是

市場化、法治化、公開透明的發債管理模式，企業可在註冊有效期內結合需求分次發行。內地發

展商接連爆發流動性危機如骨牌般倒下，自去年下半年起集體缺席土拍市場，對地方財政造成嚴

重挑戰，有外媒根據官方數據測算，中國各級政府首三季財政赤字超過７萬億元人民幣。內地官

媒發表評論文章，稱中國財政全面重構的時期已經到來，財政體制亟需改革。



６﹒ 儘管外部加息環境有望趨緩，但中國內部經濟狀況仍令人憂慮，這表現在最新公布的信貸

融資數據上。人民銀行公布，１０月新增人民幣貸款６１５２億元，大幅低於預期的８０００億

元，創下２０１７年１２月以來的近５年新低；社會融資規模增量為９０７９億元，比上年同期

少７０９７億元，環比９月３﹒５３萬億元大幅減少７４％，亦遠低於預期的１﹒６萬億元。光

大銀行金融市場部宏觀觀察員周茂華指出，１０月居民短期、中長期新增貸款超預期下滑，存款

同比繼續多增，主要是１０月受散發疫情等短期因素干擾，房地產市場銷售低迷，拖累居民消費

信貸需求。企業信貸需求延續擴張，較大貢獻來自基建投資。分析普遍認為，１０月金融數據超

季節性回落，數據反映居民消費和房地產表現疲弱，四季度央行適度調低利率的可能性在增大，

同時，不排除置換型降準，有效降低銀行負債成本，引導銀行金融機構繼續加大民營中小微企業

，製造業等重點新興領域支持。但居民消費及服務業擴張受散點疫情影響大，有時對於貨幣政策

難以奏效。



７﹒ 據外電引述美國聯邦海關官員和業內消息人士稱，自６月以來，出於對強制勞動的擔憂，

根據一項禁止從中國新疆地區進口太陽能產品的新法律，已有１０００多批價值數億美元的太陽

能組件積壓在美國港口。在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，事實早已證明，所謂新疆存在

「強迫勞動」是少數反華分子炮製的世紀謊言，美方以謊言為依據，制定並實施涉疆惡法，嚴重

干擾中美正常光伏產品貿易。美方應該立即停止對中國光伏企業的無理打壓，盡快放行有關被扣

太陽能組件。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。據外電早前引述美國海關和邊境保

護局表示，從６月２１日維吾爾族強制勞動保護法案生效到１０月２５日，該局已扣押了

１０５３批太陽能設備，且這些貨物尚未被放行。當局以保護商業機密的聯邦法律為由，不願透

露被扣押產品的製造商，也不願證實這些太陽能設備的數量細節。惟據消息人士透露，扣押的產

品主要來自隆基綠能（滬：６０１０１２）、天合光能（滬：６８８５９９）和晶科能源

（滬：６８８２２３）。



８﹒ 中基協養老金業務委員會日前在北京召開２０２２年第二次會議。中證監相關負責人在會

上對行業提出的養老金產品納入範圍、投資對象、投顧服務、估值標準等意見建議進行了回應，

並表示個人養老金帳戶和投資的相關準備工作已就緒，個人養老金基金產品和銷售機構名錄將於

近期發布。截至目前，包括廣發基金、南方基金等逾十家公司已收到中國證券登記結算關於個人

養老金基金行業平台驗收測試結果，成為首批通過測試的基金管理人。相關基金公司已在投資、

研究、銷售、風險管理、投資者教育、客戶服務等多方面為服務個人養老金發展做了充分準備。

據《中國證券報》報道，已專門針對個人養老金設置了Ｙ份額，Ｙ份額向公眾發售的時間將另行

公告。有龍頭公募基金內部人士確認，今天各家公募都將披露個人養老金的Ｙ份額名錄。此外，

據報每家基金公司最多上報２隻目標養老基金，投資者或最快可在明年１月１日實現購買。

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