《經濟通通訊社１１日專訊》美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，美匯急挫
人民幣強彈，人民幣兌一美元中間價今報７﹒１９０７，較上個交易日升５１５點子，創１０月
３１日以來近兩周新高。
全球資本向美國流動的趨勢減弱，加上人民幣匯率回升部分緩解了內房企業的海外債償債壓
力。最新消息指，交易商協會１０日受理龍湖集團（００９６０）２００億人民幣元儲架式註冊
發行，中債增進公司同步受理企業增信業務意向。除龍湖集團外，還有多家民營房企也在溝通對
接發債註冊意向。儲架式註冊發行是市場化、法治化、公開透明的發債管理模式，企業可在註冊
有效期內結合需求分次發行。該模式可便利企業、投資人把握發行窗口、投資時機，提升市場投
融資效率。
地產股今早領漲滬深，新城控股（滬：６０１１５５）、金地集團（滬：６００３８３）漲
停，華發股份（滬：６００３２５）升８﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）升５﹒１％，
招商蛇口（深：００１９７９）升３﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）漲３﹒４％。
（ｅｙ）
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