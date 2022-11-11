《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中證監將繼續抓好ＲＥＩＴｓ常態化發行

十條措施的落地實施，促進盤活存量資產，擴大有效投資。具體而言，推動更多優質項目發行上

市，進一步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍，盡快覆蓋到新能源、水利、新型基礎設施等領域，形成規

模效應和示範效應；鼓勵符合條件的民間投資項目發行ＲＥＩＴｓ，推動解決民企參與試點存在

的困難和問題，盡快推動相關項目落地；優化配套支持政策，推動全國社保基金、基本養老金、

企業年金、職業年金等配置型長期機構投資者參與ＲＥＩＴｓ投資，為盤活存量資產提供中長期

資金支持。



＊華夏基金華潤有巢ＲＥＩＴ吸金７２１億＊



華夏基金華潤有巢ＲＥＩＴ網下詢價結果昨日（１０日）出爐。作為首單市場化機構運營的

保租房ＲＥＩＴｓ，參與詢價的網下擬認購份額是網下發售份額的２１３倍，刷新已有公募

ＲＥＩＴｓ網下詢價紀錄。按照發售價格計算，華夏基金華潤有巢ＲＥＩＴ網下發售共吸引資金

７２１﹒５４７億元（人民幣．下同）。

華夏基金華潤有巢ＲＥＩＴ將於１４日至１５日正式發售，發售價格為２﹒４１７元╱份，

按產品５億份的發售份額數量計算，若本次發售成功，預計募集資金總額為１２﹒０８５億元。

截至目前，已有２３隻公募基礎設施ＲＥＩＴｓ產品獲批發行，其中２０隻已上市。此外，

華泰江蘇交控ＲＥＩＴ、中金安徽交控ＲＥＩＴ已完成發行待上市。綜合來看，已獲批的基礎設

施ＲＥＩＴｓ產品資產範國覆蓋收費公路、產業園區、污水處理、倉儲物流、清潔能源和保障性

租賃住房等多種類型。已上市的２０隻ＲＥＩＴｓ合計募集資金達６１８億元，重點用於科技創

新、綠色發展和民生等補短板領域，回收資金帶動新項目投資額超過３３００億元。

