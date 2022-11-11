《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行最新公布的１０月金融數據疲軟，新增人民幣貸款

６１５２億元（人民幣．下同），遜預期８０００億元，創２０１７年底以來最弱；社融規模增

量９０７９億元，比上年同期少７０９７億元，亦遠低於預期的１﹒６萬億元，創２０１９年以

來同期最弱。中金分析稱，疫情干擾、房地產融資疲弱和財政支出進度滯後為金融數據疲弱的三

大主要原因。

首先，疫情干擾經濟活動，內生融資需求疲弱，短期融資大幅減少。疫情在９月下旬開始加

速發酵，在１０月達到一個較高水平。疫情擾動下正常的經濟活動受影響，交易活動疲軟，用於

補充流動性的短期貸款明顯減少。

第二，房地產融資比成交狀況反映的更為疲弱，居民可能主動減少使用貸款。但是１０月房

地產成交的狀況並沒有那麼差，認為居民在預期不穩的背景下可能在主動收縮槓桿、減少對貸款

的使用，一方面居民可能提前歸還地產貸款，另一方面居民即使是買房也盡量少加槓桿，降低買

房總支出、提高首付比。居民的預期不穩則與疫情影響的長期化有直接聯繫。

第三，財政支出進度可能相對滯後。在財政發債相比去年同期減少的背景下，財政存款仍然

同比多增，一方面反映出財政可能在加大盤活存量資源的力度，另一方面也反映出在獲得相關收

入後，支出進度則相對滯後。



＊政策形成托底，疫情是最大不確定性＊



不過中金認為，政策仍在發力，體現在企業中長期貸款的同比多增上。此外１０月政府債的

淨融資，１０月政府債淨融資４９７３億元，但是由於部分債券在１０月月底開始發行，並未能

完成托管登記，部分將被記入１１月的社融，預計規模在２０００億元左右。

中金預計未來政策大概率將繼續形成托底，但疫情的影響是最大的不確定性。疫情的發展路

徑很難給出明確的預測，而房地產融資需求的疲軟在一定程度上也跟疫情有密切的關係。

（ｄｗ）

