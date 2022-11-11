《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行最新公布的金融數據疲軟，１０月份社會融資規模增

量為９０７９億元（人民幣．下同），比上年同期少７０９７億元，環比９月３﹒５３萬億元大

幅減少７４％，亦遠低於預期的１﹒６萬億元，創２０１９年以來同期最弱。廣發證券分析指，

社融不及預期，拖累項主要是政府債和貸款，寬貨幣預期或再度升溫。

第一，兩個貸款口徑差別再次擴大。１０月新增貸款（社融口徑）為４４３１億元，與新增

人民幣貸款６１５２億元對比，差值為１７２１億元。

第二，政府債和委托貸款對社融的拉動回落乃至轉拖累之後，社融相應回落，側面反映企業

和居民的自主融資需求較弱。

第三，表外票據轉表內。１０月社融口徑未貼現銀行承兌匯票－２１５７億元，人民幣貸款

口徑票據融資增加１９０５億元，反映出１０月末出現銀行收票，以票據沖貸款的情況，間接反

映融資需求不足。

第四，１０月居民短貸和中長期貸款均較弱，反映居民消費貸和房貸的融資需求均較弱。局

部疫情散發可能帶來一定程度的拖累，居民收入和預期也有待進一步修復。

廣發分析指出，寬貨幣預期或再度升溫。１１－１２月政府債對社融整體呈拖累效應。為促

進實體經濟融資需求修復，除了供給端的數量政策繼續發力之外，可能還需要下調ＭＬＦ等價格

型工具以引導實體經濟融資成本下行。尤其是居民融資需求修復，可能需要降低的不僅是增量融

資成本，而且還需要降低存量債務負擔。（ｄｗ）

