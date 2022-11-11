《經濟通通訊社１１日專訊》美國白宮宣布，總統拜登與中國國家主席習近平將於下星期一

（１４日），在印尼峇里出席二十國集團峰會期間會面。兩人將討論深化美中溝通渠道，及就共

同利益合作等議題；會談後不會發表任何聯合聲明。白宮官員表示，拜登將在會談中坦率表達美

方擔憂，包括台灣、人權及經濟議題。

今次會談將會是拜登就任美國總統後，首次與習近平面對面會談，同時是中共二十大後，連

任中共總書記的習近平首次與拜登會晤。

中國迄今尚未證實習近平將和拜登見面。外交部發言人趙立堅昨日（１０日）在例行記者會

上僅回應稱，將認真考慮美國關於中美兩國元首在印尼會面的提議。但對於能否正式確認習拜會

晤，目前沒有信息提供。

拜登早前表示，期望與習近平會晤，了解對台灣和貿易等議題的紅線，強調美方不會作根本

讓步。北京強調，中美三份聯合公報是中美關係最重要的護欄，敦促美方同中方妥善管控分歧。



＊沙利文：台灣將對美國的支持感到安心＊



白宮國家安全顧問沙利文表示，相信兩國領袖將指示團隊，在美中有分歧但可以合作的領域

上展開工作，又表示將會向台灣通報美中領導人會面成果，令台灣對美方的支持得到保證。

沙利文又指，華盛頓仍然擔心北韓稍後會進行核試，拜登在與習近平會談的前一天，將在柬

埔寨的東盟系列峰會期間，與日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅舉行會談，討論應對北韓威脅

。

有華府官員表示，在北韓核問題上，美中有合作的領域，相信拜登會本著有關精神與習近平

進行對話，尤其習近平上周在北京與德國總理朔爾茨會晤時，兩人都同意反對使用核武，華府亦

注意到了習近平關於在烏克蘭不使用核武的言論。（ｊｔ）

