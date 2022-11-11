《經濟通通訊社１１日專訊》據《彭博》引述一項對經濟學家的調查顯示，中國可能要到明

年底才能走出新冠疫情，最快４月才重新開始開放，恢復正常的速度慢可能會打擊投資者對經濟

快速復甦的希望。

接受調查的２３位經濟學家中，幾乎半數認為，將從２０２３年第二季度才會結束清零、重

新開放，也就是通常於３月初舉行的兩會會議之後。另有７人表示，重新開放要到７－９月期間

開始；兩人預計要到２０２４年才會改變政策。



＊轉向與病毒共存，料推動ＧＤＰ增長多達１﹒６個百分點＊



彭博經濟研究首席亞洲經濟學家Ｃｈａｎｇ Ｓｈｕ預料，一旦中國轉向與病毒共存，將釋

放大量需求，或在接下來的一年內推動ＧＤＰ增長多達１﹒６個百分點，其中交通運輸、酒店和

零售等行業的增幅最大。

Ｓｈｕ表示，即使放寬防疫規定，經濟仍將面臨來自房地產低迷和外部需求減弱的強大阻力

。假設在下半年才取消清零政策，２０２３年的增長率應該會從今年的３﹒５％回升至５﹒７％

。國內旅行、私人消費和商業活動恢復正常的時間也可能比一些市場預期的要長得多。（ｊｔ）

